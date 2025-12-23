Guía de restaurantes que abren el 25 de diciembre

Faltan muy pocos días para celebrar Navidad . Debido a esto, a continuación, seis opciones de restaurantes en Buenos Aires para disfrutar del almuerzo o cena del 25 de diciembre en familia y hacer un plan distinto.

El jueves 25 de diciembre, a partir de las 19 h, Puchero volverá a encender sus fuegos para recibir a quienes elijan prolongar la celebración navideña con una propuesta auténtica y reconfortante. Durante la noche se podrá disfrutar de la carta habitual del restaurante, que reúne guisos intensos, milanesas generosas, cazuelas, pastas elaboradas en casa y platos clásicos reinterpretados con una mirada actual.

El espíritu barrial del salón, junto con las mesas dispuestas en la vereda y en la terraza, invita a una velada distendida y sin formalidades. La experiencia se completa con su reconocida barra vermutera, cócteles tradicionales y una cuidada selección de vinos. Una invitación a cerrar la Navidad con sabores porteños, calidez y hospitalidad en el corazón de Villa Luro.

De cara a las Fiestas, el nuevo Hierro Bodegón abre sus puertas el 25 de diciembre, de 19 a 00 h. El restaurante invita a ir en familia o en grupo para recorrer una carta variada y bien lograda, que propone una mirada renovada del clásico bodegón porteño en un entorno canchero, sin perder la atención cercana que define al formato.

Entre los imperdibles destacan la tortilla de papa con alioli de ajos asados, el vitello tonnato de lomo con alcaparrones y huevo de codorniz, disponible todo el año, la milanesa de lomo de 200 g a la napolitana, la porchetta de la casa con ensalada de rúcula, hinojo y duraznos, los ñoquis de papa con nduja y los langostinos a la chapa con risotto. La experiencia se completa con una coctelería curada por el reconocido bartender Santiago Lambardi, socio del proyecto.

PIZZA CERO

La noche del 25 de diciembre, Pizza Cero volverá a encender sus hornos desde las 19 h para recibir a quienes deseen prolongar la celebración navideña en un entorno clásico y elegante. Referente histórico de Recoleta desde hace más de cuarenta años, el restaurante invita a disfrutar de su reconocida pizza a la piedra, además de una amplia carta que recorre especialidades internacionales, pastas artesanales, carnes, pescados y opciones de tapeo.

Pizza Cero (1) Dirección: Av. del Libertador 1800, Recoleta.

El espacio ofrece distintos escenarios para la velada: un salón distinguido, su tradicional barra de estilo art decó o las mesas al aire libre sobre la Avenida del Libertador. La propuesta se completa con una cuidada selección de cócteles clásicos y creaciones de temporada, ideales para acompañar una cena distendida y festiva.

Pizza Cero (3) PIZZA CERO.

KAMAY CASA GARDEL

El restaurante de cocina peruana con fusión nikkei Kamay Casa Gardel abrirá el 25 de diciembre en su horario habitual, de 12 a 00 h, para seguir disfrutando del banquete de sabores que propone el chef y propietario del lugar, Raúl Zorrilla.

KAMAY CASA GARDEL - GUISO DE SETAS Y CHAMPIÑONES FINALIZADO CON FETAS DEL SALMON Y HORNEADO CON UNA MASA DE HOJALDRE Dirección: Carlos Gardel 3131, Abasto.

Entre los imperdibles destacan el tiradito de langostinos en plancha caliente con leche de tigre al ají amarillo, el lomo en dos pastas, fetuccinis a la huancaína y al pesto con lomo saltado, y el Chaufa Maido, un arroz salteado al wok con trozos de bife de chorizo, cubierto por una tortilla babé rellena de chorizo huachano, además de opciones de sushi que refuerzan el perfil nikkei. La barra acompaña con cócteles originales como Oriente Andino, preparado con Absolut pera, cordial de rocoto y ananá, soda de té sakura y cherry brandy. La ambientación completa la experiencia con sillones blancos en la vereda, un salón con cocina abierta y mobiliario moderno, y un patio colorido al aire libre con mesa grupal.

LA DORITA

El próximo 25 de diciembre, a partir de las 19 h, La Dorita volverá a encender sus brasas para recibir a quienes deseen prolongar la celebración navideña con una cena marcada por el espíritu del asado argentino. Fiel a su identidad, la parrilla de Palermo dispondrá de su selección habitual de achuras, cortes hechos a leña de quebracho y carnes de alta calidad, entre ellas sus clásicos bifes madurados en seco, sello de la casa, junto a entradas infaltables como el choricampi.

La Dorita (8) Dirección: Humboldt 1892; Bulnes 2593, Palermo.

El ambiente, atravesado por arte local, colores intensos y guiños a la cultura popular, invita a una reunión relajada y festiva. La propuesta se completa con postres tradicionales y una carta de vinos cuidadosamente curada, pensada para acompañar la velada y cerrar la Navidad con auténtico sabor porteño.

SAIGÓN NOODLE BAR

Saigón Noodle Bar, un clásico del street food vietnamita de la ciudad, propone celebrar el último tramo de la Navidad con creaciones tradicionales de su cocina, para lo cual el 25 de diciembre abrirá su sede de San Telmo de 19 a 00.

Saigón Nems + Thit Heo + Vino (1)

Entre los infaltables de su carta se pueden mencionar los spring rolls de langostinos y los nems fritos, que pueden ser de cerdo o vegetarianos. Entre los principales, se recomiendan el Saigón´s Bo Luc Lac, un salteado de ojo de bife marinado con arroz, o su opción con gírgolas; platos con arroz como el Ga Kho Gung, pollo de campo caramelizado con citronella y jengibre, además de especialidades como sopas y fideos. Para el cierre dulce se suman postres típicos del Sudeste Asiático, como el Ca Phe Trung, gelatina de café con leche, chocolate rallado y sambayón. Para brindar nada mejor que sus cervezas de elaboración propia, como la Viet Kong Session IPA o APA con hibiscus o su vermut tirado.