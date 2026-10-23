Cuentas remuneradas: el BCRA obliga a bancos y billeteras virtuales a informar rendimientos con una tasa unificada

Desde noviembre, las entidades deberán mostrar una tasa calculada sobre los últimos siete días y neta de honorarios. La medida permitirá a los usuarios comparar cuánto rinden los fondos que ofrecen las plataformas.

La obligación alcanza a las entidades financieras y a los proveedores de servicios de pago que ofrecen cuentas de pago cuando permitan invertir en esos fondos.

El Banco Central (BCRA) cambió las reglas para informar los rendimientos de los fondos comunes de dinero que ofrecen bancos y billeteras virtuales , utilizados para hacer rendir los pesos desde las aplicaciones. Desde el 1 de noviembre , las entidades deberán exhibir una tasa nominal anual (TNA) calculada sobre los últimos siete días corridos y neta de honorarios de administración y custodia .

La medida, establecida mediante la Comunicación “A” 8497 , fija un criterio común para presentar el desempeño de estos instrumentos, conocidos como money market . De esta manera, los usuarios podrán comparar las alternativas sobre un mismo período de cálculo.

La obligación alcanza a las entidades financieras y a los proveedores de servicios de pago que ofrecen cuentas de pago cuando permitan invertir en esos fondos. Deberá cumplirse en todos los canales digitales donde se presente el servicio , incluidos el home banking, las aplicaciones bancarias y las billeteras virtuales.

El punto central de la disposición es que las plataformas deberán tomar la variación del valor de la cuotaparte de los últimos siete días corridos y expresarla como TNA . La cuotaparte es la unidad que representa la participación del inversor en el fondo.

El porcentaje exhibido deberá estar descontado de los honorarios de administración y custodia. Además, las entidades tendrán que informar los datos identificatorios del fondo, su descripción y la clase de cuotaparte ofrecida.

Para el usuario, esto implica que la tasa seguirá expresada en términos anuales, pero reflejará el desempeño de la última semana. No constituye una tasa fija ni garantiza que ese rendimiento vaya a mantenerse durante los próximos doce meses.

El fundador y CEO de Ualá, Pierpaolo Barbieri, respaldó la decisión del Banco Central y cuestionó la forma en que algunos competidores presentan sus rendimientos. “Celebro esta regulación del Banco Central que obliga a todos los que ofrecemos FCIs a informar honesta y consistentemente los rendimientos de fondos”, expresó en su cuenta de X. El empresario agregó: “Porque algunos se pasan de vivos, comunicando rendimientos engañosos. Ya no”, sin identificar empresas. Y concluyó: “Gana el usuario. Ganamos el mercado. Ganamos todos. ¡La competencia nos eleva!”.

Qué deberán mostrar las aplicaciones desde noviembre

El BCRA también estableció condiciones para la ubicación de la información. El acceso deberá ser fácil y directo, con visibilidad y tamaño adecuados, y los datos tendrán que aparecer junto a la opción de inversión y donde se informe el rendimiento del fondo.

La comunicación incorpora, además, una exigencia para las plataformas de terceros que utilizan los servicios de un proveedor de cuentas de pago: deberán exhibir la denominación comercial de ese proveedor en la misma pantalla donde aparece el saldo, de manera clara y legible. Esta modificación también comenzará a regir el 1 de noviembre.

Por último, el texto normativo recuerda que las cuotapartes de los fondos comunes de inversión no son depósitos bancarios ni cuentan con las garantías aplicables a esos depósitos. Las entidades financieras intervinientes tampoco pueden garantizar su rendimiento o el valor de rescate en los términos previstos por la regulación.