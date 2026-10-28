Deuda: Economía logró renovar el 107% de los vencimientos a pesar del "viento de frente"

El gobierno volvió a renovar deuda y sacar pesos del mercado. Mariano Fuchila

El Ministerio de Economía logró cerrar el programa financiero en pesos de octubre con una licitación en la que colocó instrumentos por un total de $11,56 billones, lo que representa un nivel de rollover del 107% en relación con los vencimientos que operaban en la fecha.

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Así lo informó el Palacio de Hacienda a través de la red social X. De acuerdo con la información oficial, el Gobierno había recibido ofertas por un total de $15,79 billones.

La operación se llevó a cabo en un contexto desfavorable para los mercados locales debido a la inestabilidad que generó la derrota de Flávio Bolsonaro en Brasil a manos de Lula da Silva. A pesar de que la Argentina fue severamente castigada en los mercados, con una suba del riesgo país a niveles por encima de los 700 puntos, el mercado de pesos no parece haber sido afectado.

El resultado del llamado fue el siguiente:

LECAP:

26/02/27 (S26F7): $2,08 billones, al 2,10% TEM y 28,32% TIREA. CER: 31/03/27 (TZXM7): $1,12 billones , al 3,04% TIREA CER.

29/10/27 (TZXO7): $0,83 billones, al 6,23% TIREA CER. TAMAR: 31/08/27 (TMG27): $1,46 billones, con un margen del 2,97% sobre TAMAR. CER/TAMAR: 15/12/28 (TXMD8): $3,53 billones, al 6,21% TIREA CER. DL: 15/01/27 (D15E7): $2,53 billones, al 7,00% TIREA. Eric Ritondale, economista jefe de Puente, indicó que "el Tesoro superó una prueba exigente de vencimientos por casi $11 billones al adjudicar un valor efectivo total de $11,56 billones, asegurando un rollover superior al 105%". "El resultado le permitió cumplir holgadamente con su programa de refinanciación sin tensionar la liquidez del sistema ni recurrir a sus depósitos en el Banco Central, en un contexto donde las condiciones de corto plazo se mantenían normalizadas pero con la curva larga de pesos todavía bajo cautela", indicó. Ritondale señaló al respecto que "la estrategia oficial volvió a apoyarse en extender vencimientos hacia el próximo mandato presidencial, aunque convalidando la preferencia de los inversores por plazos más cortos e instrumentos de cobertura indexada". "El grueso de la colocación se concentró en la nueva LECAP a febrero de 2027 y en el tramo dual CER/TAMAR a 2028, lo que ratifica que, en un clima donde el mercado se muestra más selectivo respecto al riesgo post-2027, la diversificación del menú contribuyó a alcanzar el objetivo de refinanciar los pasivos sin presionar las tasas en el mercado secundario", destacó.

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