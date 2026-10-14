Deuda: el Tesoro testea al mercado con bonos más allá de 2027 y vencimientos por $4,85 billones

Con una exigencia de refinanciamiento acotada y un colchón de depósitos en el BCRA, Finanzas volverá a ofrecer bonos a 2028 y 2029. La atención estará en cuánto deberá pagar para que los inversores acepten plazos más largos.

La Secretaría de Finanzas buscará renovar este miércoles vencimientos por $4,85 billones en una licitación que pondrá a prueba la disposición del mercado a financiar al Gobierno más allá de las elecciones presidenciales de 2027. Por primera vez desde julio, el menú incluirá títulos en pesos que vencen durante el próximo mandato presidencial, junto con una alternativa corta a tasa fija.

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Los compromisos están concentrados íntegramente en la LECAP S16O6 y el Tesoro cuenta, además, con un respaldo de liquidez: al 7 de octubre tenía depósitos en pesos en el Banco Central por unos $8 billones , por encima del monto que deberá afrontar.

Ese colchón le da margen para evaluar las ofertas y el costo de extender los vencimientos. Por eso, el resultado se medirá tanto por el porcentaje de renovación como por el plazo de la deuda que consiga colocar : cubrir los pagos con una letra a enero de 2027 aliviaría el compromiso inmediato, mientras que captar fondos a 2028 y 2029 permitiría distribuir las obligaciones en el tiempo.

El llamado marca un cambio respecto de las últimas cuatro licitaciones, en las que Finanzas priorizó instrumentos cortos. En julio, la vida promedio de las colocaciones había alcanzado los 335 días y unos $7,5 billones , equivalentes al 42% de los vencimientos de ese mes , se habían refinanciado con títulos a 2028 o más adelante. Desde entonces, el plazo promedio de las colocaciones cayó a alrededor de 144 días .

Esa dinámica alimentó las advertencias sobre la concentración de pagos cada pocos meses. Ahora, con vencimientos más acotados y una recuperación de los bonos largos respecto de los niveles de septiembre, Economía intentará volver a extender su horizonte de financiamiento.

Mariano Ortiz Villafañe, chief economist de Aldazabal y Cía., destacó al conocerse la convocatoria que “luego de cuatro licitaciones consecutivas sin ofrecer títulos con vencimientos post-elecciones, la compresión de rendimientos de los últimos días permite volver a ofrecer duales 2028 y 2029”.

Sin embargo, el costo de financiarse a esos plazos todavía es superior al de julio. La incógnita será cuánto premio exigirá el mercado respecto de las cotizaciones del mercado secundario y hasta dónde estará dispuesto a convalidarlo el Tesoro.

Como referencia, al cierre del viernes, el bono TMG28 rendía TAMAR más 8,9 puntos porcentuales de tasa nominal anual; el componente TAMAR del dual TXMD9, unos 9,7 puntos adicionales; y el del TMVE8, cerca de 6,9 puntos. Son referencias previas a la subasta, cuyo resultado definirá las condiciones efectivas de colocación.

Qué títulos se podrán suscribir

La Secretaría de Finanzas ofrecerá la reapertura de cuatro instrumentos:

LECAP S29E7: a tasa fija, con vencimiento el 29 de enero de 2027 .

Bono TAMAR TMG28: a tasa variable, con vencimiento el 31 de agosto de 2028 .

Dual CER/TAMAR TXMD9: con vencimiento el 14 de diciembre de 2029 .

Dual TAMAR/dólar linked TMVE8: con vencimiento el 28 de enero de 2028.

La LECAP tendrá un plazo remanente de 105 días desde la liquidación y será la alternativa para quienes prefieran mantener posiciones cortas. Su presencia también ofrece al Tesoro una vía para captar fondos si la demanda por los instrumentos largos resulta insuficiente o exige tasas demasiado elevadas.

Las otras tres opciones incorporan un componente vinculado a la TAMAR, solo o combinado con inflación o dólar oficial. Esa estructura permite ofrecer distintas coberturas y, al mismo tiempo, deja abierta la posibilidad de que el costo financiero del Tesoro se reduzca si bajan las tasas de referencia, según las condiciones de cada instrumento.

Las ofertas se recibirán este miércoles entre las 10 y las 15, y la liquidación se realizará el viernes 16 de octubre.





El canje tuvo la menor aceptación entre las operaciones de este tipo realizadas en 2026

El Bonar en dólares vuelve a quedar afuera

Por cuarta licitación consecutiva, Economía no ofrecerá el Bonar AO29. La ausencia se produce con un rendimiento de referencia de 11,6% nominal anual medido contra el dólar MEP, un nivel que mantiene elevado el costo de una nueva colocación en moneda estadounidense.

Del programa autorizado por u$s2.000 millones, todavía restan emitir alrededor de u$s774 millones. Por ahora, el Gobierno mantiene en pausa esa vía de financiamiento.

Tampoco se ofrecerán letras dólar linked puras, en una convocatoria sin vencimientos de ese tipo de instrumentos. La cobertura cambiaria estará disponible a través del dual TMVE8.

Con liquidez disponible y un monto relativamente bajo por renovar, el principal desafío será conseguir financiamiento más largo a un costo aceptable. La distribución de las adjudicaciones mostrará si la recuperación reciente de los bonos se traduce en una mayor disposición de los inversores a asumir vencimientos posteriores a 2027.

Incorporé los datos de 1816 y del informe adjunto, manteniendo a Aldazabal como única fuente nombrada en la nota. 20261013_PPI_Semanal.pdf