El FMI advierte que los altos rendimientos de los bonos ponen en jaque la deuda de países emergentes + Agregar ámbito en









Kristalina Georgieva señaló en el G20 que el alza en los rendimientos de los bonos de los países avanzados amenaza con anular avances fiscales de países en desarrollo. Los detalles, en la nota.

FMI advierte: Altos rendimientos de bonos globales amenazan la deuda de países en desarrollo.

Las tensiones financieras en el mundo desarrollado comienzan a derramarse sobre los mercados emergentes. La titular del FMI, Kristalina Georgieva, alertó que la acumulación de deuda y la subida de los rendimientos de los bonos en las potencias globales, ponen en riesgo el control de la deuda de los países en desarrollo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Durante una entrevista concedida este martes al margen de la cumbre de ministros de Finanzas del G20 en Carolina del Norte, Georgieva afirmó que los rendimientos de los bonos se ven presionados al alza por los elevados niveles globales de endeudamiento, la persistencia de las tensiones inflacionarias asociadas al cierre del estrecho de Ormuz y la intensa competencia por el capital para financiar proyectos ligados a la IA.

"No se trata solo de un problema de los países en desarrollo de bajos ingresos", señaló Georgieva. Y agregó que: "Los elevados niveles de deuda en las economías avanzadas, combinados con una inflación persistente, podrían provocar un aumento de los costos del servicio de la deuda para todos, incluidos los países de bajos ingresos, los mercados emergentes y las economías en desarrollo".

Riesgo financiero: Tensiones en economías avanzadas y deuda global presionan los rendimientos de bonos. Los bonos del Tesoro de Estados Unidos sufrieron fuertes ventas en las últimas semanas, lo que impulsó el rendimiento de los títulos a 30 años hacia máximos cercanos a sus niveles más altos en dos décadas.

El detalle Pese a que en 2022 el 60% de los países de bajos ingresos enfrentaba un riesgo severo de sobreendeudamiento, Georgieva sostuvo que el panorama se alivió tras la implementación de reformas fiscales apoyadas por acreedores e instituciones globales.

La titular del FMI destacó que ese progreso se encuentra ahora en peligro. En ese sentido, expresó que "debemos recordar que algunas de las economías de mercados emergentes han trabajado mucho para ganarse la credibilidad de los mercados y reducir los diferenciales". Y agregó: "Todo ello podría verse anulado por un aumento de los costos del servicio de la deuda, debido al incremento de los rendimientos a nivel mundial en las economías avanzadas". Deuda en peligro: Progreso fiscal de naciones en desarrollo se ve amenazado por aumento de costos. Imagen creada con inteligencia artificial Pese a las advertencias, Georgieva remarcó que los mercados financieros operan con normalidad. Asimismo, confió en que los líderes económicos del G20 alcancen acuerdos para perfeccionar el Marco Común de deuda y acelerar los mecanismos de asistencia a los países con alto nivel de sobreendeudamiento.