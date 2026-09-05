Día del Rayo McQueen: por qué se celebra el 5 de septiembre y todos los festejos por los 20 años de Cars + Agregar ámbito en









La Fórmula 1 rendirá un homenaje al personaje de Disney, mientras que la película volverá a los cines en el aniversario de su estreno.

Por el aniversario de la película, el Rayo McQueen tendrá una aparición especial en el GP de Italia. Disney

Cada 5 de septiembre se celebra el Día del Rayo McQueen, una fecha creada en honor al número 95 que identifica al icónico personaje de Disney y Pixar. La elección del día tiene una explicación particular: en el formato de fecha utilizado en Estados Unidos, el 5 de septiembre se escribe 9/5, en coincidencia con el número del protagonista de Cars.

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Este 5 de septiembre de 2026 tiene además un significado especial porque coincide con los festejos por el 20.º aniversario de la primera película de Cars. Las celebraciones incluyen la presencia de un Rayo McQueen a tamaño real y un auto de seguridad inspirado en la película durante el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, en Monza.

Rayo McQueen llega a la Fórmula 1 en Monza Uno de los principales eventos por el aniversario es durante el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, en el histórico circuito de Monza. Rayo McQueen tendrá una aparición especial durante la jornada y participará de una vuelta de honor.

El verdadero vehículo de seguridad de la FIA será un Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+, que estará intervenido con una decoración inspirada en Cars. El modelo de Mercedes fue presentado durante la temporada 2026 y funciona como Safety Car oficial de la Fórmula 1.

Para la competencia en Monza, el Mercedes tendrá una estética especial relacionada con la película, como parte de la colaboración entre Disney, Fórmula 1 y Mercedes-AMG. La acción forma parte de los festejos por las dos décadas desde el estreno de la primera película.

De esta manera, el aniversario de Cars reunirá dos elementos centrales de la identidad de la franquicia: el cine y el automovilismo. Para los más chicos, será una oportunidad de acercarse a uno de los personajes más reconocidos de los 2000, mientras que para quienes crecieron con la película significará reencontrarse con Rayo McQueen 20 años después, con la misma emoción. Cars vuelve a los cines por sus 20 años Como parte de los festejos por las dos décadas de la franquicia, la película original tendrá una nueva exhibición en pantalla grande. En Argentina, Cars: Una aventura sobre ruedas regresa a los cines el 8 de octubre de 2026, según anunció Disney Latinoamérica. El reestreno está vinculado además con el Día de Rayo McQueen, que se conmemora cada 5 de septiembre. La fecha fue elegida por la coincidencia entre el formato estadounidense 9/5 y el número 95 del personaje. Disney utiliza esta jornada para realizar distintas acciones relacionadas con la franquicia. Los festejos por los 20 años de Cars se extenderán a distintos países. Disney anunció funciones especiales, exhibiciones, experiencias y pop-ups vinculados con los personajes de Pixar, además de contenido especial disponible en Disney+.

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