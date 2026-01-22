Jorge Macri consolida la agenda internacional con una reunión con Alberto Núñez Feijóo en Madrid

El jefe de Gobierno porteño dialogó con el presidente del Partido Popular sobre los desafíos de las grandes ciudades y las oportunidades de vínculos entre CABA y España.

En el marco de su visita a la capital española, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri , mantuvo un encuentro con el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo . La reunión formó parte de una agenda más amplia de actividades institucionales, empresariales y académicas , orientadas a fortalecer la proyección internacional de la Ciudad.

El jefe de Gobierno dialogó con Núñez Feijóo sobre las afinidades entre el PRO y el PP en materia de valores e intereses compartidos. Acompañado por el Secretario General y de Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo, también conversaron sobre el contexto político y económico internacional, los desafíos de las grandes ciudades y las oportunidades para fortalecer los vínculos entre Buenos Aires y España, en particular en materia de cooperación institucional, desarrollo urbano y proyección internacional.

Durante su paso por Madrid, Macri llevó adelante una agenda de reuniones empresariales y académicas, orientadas a profundizar el diálogo institucional, promover oportunidades de cooperación y consolidar la proyección internacional de Buenos Aires.

"Hoy me reuní Alberto Núñez Feijóo , presidente del Partido Popular de España. Con él compartimos una visión común en defensa de la libertad, los derechos individuales y reglas claras para invertir", dijo el alcalde tras el encuentro.

En el marco del eje económico-empresarial, el Jefe de Gobierno participó de un desayuno de la Fundación Libertad, junto a empresarios, intelectuales y dirigentes políticos, donde se intercambiaron visiones sobre el escenario regional y la importancia de promover la inversión, la innovación y el desarrollo productivo.

Acompañado por el Jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, Jorge Macri realizó una presentación sobre la Ciudad de Buenos Aires, donde destacó que es un contexto favorable para seguir generando oportunidades, y a su vez se refirió a las políticas que la Ciudad viene impulsando en materia financiera y de seguridad.

Estas actividades se suman a la intensa agenda desarrollada por el Jefe de Gobierno en Madrid, que incluyó reuniones institucionales, encuentros con autoridades locales como con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde José Luis Martínez-Almeida y la participación en la Feria Internacional del Turismo, con el objetivo de fortalecer a Buenos Aires como una capital global, abierta al mundo y llena de oportunidades.

Buenos Aires continúa fortaleciendo su estrategia de vinculación internacional, promoviendo alianzas políticas, económicas y académicas que contribuyen al desarrollo de la Ciudad y a su posicionamiento en los principales espacios globales.