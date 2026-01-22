Anamá Ferreira denunció penalmente al "Gigoló" por racismo + Seguir en









La exmodelo brasileña acusó a Javier Bazterrica de difundir mensajes xenófobos y deshumanizantes en redes sociales. La causa quedó en manos de una fiscalía especializada en Violencia de Género de la Ciudad de Buenos Aires.

Anamá Ferreira presentó una denuncia penal contra el “Gigoló” por presunta violencia digital con contenido racista.

La exmodelo y conductora Anamá Ferreira presentó una denuncia penal contra Javier Bazterrica, conocido mediáticamente como el “Gigoló”, por presunta violencia digital dirigida contra una mujer, agravada por expresiones de origen nacional y racialización. La investigación quedó radicada en una fiscalía especializada del Ministerio Público Fiscal porteño.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La acusación apunta a una serie de publicaciones realizadas desde la cuenta verificada de Instagram @elgigolooficial, donde Bazterrica habría difundido imágenes de Ferreira acompañadas por frases y símbolos racistas y xenófobos. Entre las pruebas incorporadas al expediente figuran capturas de pantalla con mensajes como “Zoológico pide donaciones de bananas para la chimpancé @anamaferreira” y “Argentina te sacó el hambre en el país de mierda donde naciste”.

Según consta en la presentación judicial, Ferreira sostuvo que este tipo de contenidos adquieren especial gravedad por su alcance masivo y su rápida replicación, lo que -afirmó- provoca efectos directos sobre su vida personal, social y profesional. En la denuncia se señala que las publicaciones “humillan, deshumanizan, estigmatizan y promueven hostilidad social”, configurando una forma de violencia ejercida a través de plataformas digitales.

La exmodelo ya había expuesto públicamente situaciones de discriminación en los últimos días, luego de que trascendiera un episodio de racismo protagonizado por una influencer argentina en Brasil. En ese contexto, Ferreira relató su propia experiencia al revelar: “A mí también me dijeron mono”, testimonio que volvió a poner en agenda los discursos de odio y la violencia simbólica.

En su presentación ante la Fiscalía, Ferreira también advirtió sobre el riesgo de reiteración de las conductas denunciadas y mencionó que Bazterrica registra antecedentes por estafas en 2019, lo que —según argumentó— contribuiría a un perfil de impunidad mediática.

El abogado de la denunciante, Rodrigo Tripolone, solicitó una serie de medidas urgentes, entre ellas la intimación a cesar el hostigamiento, la preservación de evidencia digital, requerimientos formales a Meta Platforms Inc., la adopción de medidas de protección y la remoción del contenido denunciado. Además, pidió de manera expresa la cancelación de la cuenta de Instagram @elgigolooficial. Brasil: la argentina denunciada por gestos racistas ya utiliza tobillera electrónica y sigue retenida en Río de Janeiro La situación judicial de Agostina Páez, la abogada argentina denunciada en Brasil por un episodio de presunta discriminación racial, entró en una nueva fase con la implementación de una medida de control electrónico que le impide salir del país mientras avanza la investigación. La turista debió presentarse en las últimas horas ante las autoridades penitenciarias del estado de Río de Janeiro para la instalación de una tobillera, mecanismo con el que la Justicia busca garantizar su localización hasta que se resuelva el futuro del expediente. La decisión se adoptó en el marco de una causa que investiga un incidente ocurrido a mediados de enero en un bar de la capital carioca, donde un empleado denunció haber sido víctima de insultos y gestos de carácter racista tras una discusión con la mujer.

Temas racismo

Brasil