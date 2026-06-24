Bitcoin extiende su declive ante la perspectiva de nuevas subas de tasas en EEUU

El mercado cripto sigue a la defensiva ante la creciente probabilidad de que la Fed suba los tipos de interés antes de fin de año. El dólar se fortalece, la demanda institucional por activos de riesgo se enfría y la caída de las acciones tecnológicas agudiza la cautela inversora.

Bitcoin profundizó este miércoles su racha bajista de la semana, arrastrado por la persistente preocupación sobre el nivel de las tasas de interés en EEUU y el debilitamiento del interés de los inversores. Los mercados de criptomonedas se mantuvieron mayormente a la defensiva .

La criptomoneda más importante del mercado baja 1% hasta los u$s61.700, acumulando una baja de 3,6% en los últimos siete días. Por su parte, Ethereum (ETH) retrocede 0,6% y se acerca a los u$s1.640. El resto de las grandes 'altcoins' con signo mixto, con caídas en XRP y dogecoin (DOGE) y avances en solana (SOL) y tron (TRX).

La Country Manager de Bitget en Argentina, Carolina Gama , sostuvo que Bitcoin continúa cotizando por debajo de las medias móviles exponenciales de 50, 100 y 200 días, "lo que mantiene la presión sobre la tendencia de corto plazo" .

Además, destacó que las liquidaciones de ETF de Bitcoin sumaron apenas u$s158 millones , el nivel más bajo en dos semanas, mientras que el interés abierto de los futuros de BTC se ha mantenido estable durante ocho días consecutivos, "lo que indica un mercado en compás de espera y sin señales de un apalancamiento excesivo".

Consideró que una eventual recuperación "tendría que superar inicialmente la zona de los u$s66.700 para abrir la puerta a una reversión más consistente" . Por otro lado, si la presión vendedora regresa, "los niveles psicológicos de u$s62.000 y u$s60.000 surgen como las principales referencias de soporte para los inversores" .

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Las bajas del sector tecnológico

El derrumbe de las acciones tecnológicas y de los fabricantes de chips a lo largo de la semana generó un clima de cautela generalizado frente a los activos de riesgo, dejando a las criptomonedas sin demanda, incluso en el marco de una rotación de carteras que salió de los papeles tecnológicos de mayor rendimiento.

Ayer, las mayores caídas en el segmento tecnológico las encabezaron Micron, Marvell y On Semiconductor, compañías que habían más que duplicado su valor en lo que va de 2026.

Hoy, la atención estará puesta en Micron, que publica sus resultados del tercer trimestre fiscal en medio de expectativas muy elevadas, en una presentación que pondrá a prueba el apetito inversor por la inteligencia artificial.

Este lunes, las acciones de SpaceX se derrumbaron un 16% tras el anuncio de que la compañía buscaba recaudar más de u$s20.000 millones mediante la emisión de bonos con grado de inversión.

Sin embargo, la firma aeroespacial de Elon Musk no solo concretó su plan sino que superó ampliamente las expectativas: la demanda alcanzó los u$s90.000 millones.

Fed y petróleo

El mercado empieza a descontar con mayor convicción que la Reserva Federal subirá las tasas de interés antes de fin de año, un escenario que tampoco juega a favor de las criptomonedas, sobre todo en un contexto en el que el dólar estadounidense se viene fortaleciendo.

Según la herramienta FedWatch de CME, los inversores asignan ahora una probabilidad del 37% a una suba de 25 puntos básicos en la reunión de julio, frente al 8,5% de la semana pasada, y del 70% para septiembre, contra el 29,1% previo.

En sentido contrario, el acercamiento entre Estados Unidos e Irán sigue brindando cierto alivio al mercado energético. El crudo continúa cediendo posiciones: el Brent recorta cerca de un 1% y se acerca a los u$s76 por barril. En simultáneo, el tráfico de petroleros por el estrecho de Ormuz ganó visibilidad tras el acuerdo de paz provisional alcanzado entre ambas naciones.