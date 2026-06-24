"Nunca la vi tan enojada": furia de Patricia Bullrich con Manuel Adorni tras desautorizarla públicamente

Patricia Bullrich está furiosa con Manuel Adorni . "Nunca la vi tan enojada", revela un cercano colaborador de la ex ministra de Seguridad. El jefe de Gabinete salió a desautorizar públicamente la estrategia de la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado y dejó en evidencia la tensión en la cúspide del Gobierno.

Adorni se puso a disposición de los senadores para ofrecer el próximo 2 de julio su informe de gestión apenas minutos después de que Bullrich comunicara que el jefe de Gabinete suspendía su visita al Congreso. "La foto no ayuda, es mejor que no vaya" , había sido el mensaje que Patricia le comunicó a Karina el martes para desactivar la presencia del funcionario en la Cámara Alta. Pero Adorni, y la hermana de Javier Milei, resolvieron desautorizar abiertamente a su jefa de bloque .

"Estoy a disposición para presentarme el día 2 de julio próximo al Honorable Senado de la Nación para brindar el informe de gestión como marca la Constitución Nacional. Fin", fue la respuesta de Adorni en sus redes sociales para derribar la estrategia anunciada por Bullrich. "Ahora que Dios lo ayude cuando vaya al Senado" , es el comentario que más repetido entre los dirigentes cercanos a la ex Ministra.

Estoy a disposición para presentarme el día 2 de Julio próximo al Honorable Senado de la Nación para brindar el informe de gestión como marca la Constitución Nacional. Fin.

"Estamos hinchados los huevos. Lo de Patricia no fue arbitrario. Había armado una estrategia para evitar que se lo llevaran puesto a Adorni en el Senado y, sin consultar, sale a contradecirla" , fue la queja de un dirigente que trabaja junto a Bullrich. La interna de La Libertad Avanza roza el paroxismo. A este delicado cuadro de situación se suma la titular intervención del bloque de senadores del oficialismo decretada este miércoles por Karina Milei quien recibió a tres grupos de legisladores de la Cámara Alta en Casa Rosada sin la presencia de su jefa de bancada.

Karina Milei le pasó lista a los senadores y los hizo posar para la foto junto a Adorni. Pero además puso a todo el aparato político y de comunicación del Gobierno a blindar a su funcionario. La Jefatura de gabinete, la Secretaria de Comunicación, la Cámara de Diputados y los senadores se desentendieron de la gestión diaria para abocarse a distintas acciones para sostener al funcionario en su cargo.

La ex Ministra de Seguridad quiso pasar por encima de la estrategia de Karina Milei y mandar a Adorni a boxes. "No va, lo bajé yo", había revelado Bullrich este martes por la noche ante la consulta de Ámbito sobre el informe de gestión que el jefe de gabinete tenia previsto para el próximo 2 de julio en el Senado. "Ayer le pedí", agregó la senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires en referencia al planteo que realizó el lunes en Casa Rosada para evitar que la oposición avanzara con un pedido de interpelación y moción de censura contra el funcionario.

Karina Milei, al rescate de Manuel Adorni

La presencia del ministro del Interior, Diego Santilli, en el besa manos de los senadores a Karina y Adorni en Casa Rosada disparó otra especulación en torno al motivo de la desautorización pública del jefe de Gabinete a Bullrich. Que el Gobierno ya tenia una acuerdo con los gobernadores, surgidos de fondos para el pago de aguinaldos y otros gastos corrientes, para salvarle el pellejo a Adorni en el Senado. Y que con esa as bajo la manga, el funcionario salió a ponerse a disposición para ir al Congreso el 2 de julio ya con la certeza de que contaba con un blindaje político.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Jefatura_Ar/status/2069525560426959003?s=20&partner=&hide_thread=false El Jefe de Gabinete y la Secretaria General de la Presidencia cerraron la jornada de reuniones con senadores de La Libertad Avanza, con quienes analizaron la agenda legislativa y los próximos pasos para avanzar en las reformas impulsadas por el Presidente Javier Milei. pic.twitter.com/oOG2XA0HRB — Jefatura de Gabinete (@Jefatura_Ar) June 23, 2026

De hecho, Adorni recién se puso a disposición del Senado para asistir el 2 de julio una vez que había fracasado el quórum en Diputados en una sesión especial que tenia el objetivo de emplazar a la comisión de Asuntos Constitucionales para comenzar a tratar los pedidos de interpelación y mociones de censura. La Libertad Avanza logró ese objetivo con el apoyo de aliados como el PRO de Mauricio Macri, la UCR pero también de legisladores nacionales que responden a gobernadores de provincias aliadas. Los mandatarios de Salta y Misiones (bloque Innovación), Neuquén, San Juan (Producción y Trabajo), y también MartinLlaryora de Córdoba fueron clave para blindar a Adorni.

Con el bloque de senadores nacionales de La Libertad Avanza ahora virtualmente intervenido y con Patricia Bullrich desautoriza, la eventual asistencia de Adorni al recinto se convierte en una parada aún más riesgosa que antes para la Casa Rosada. Al fuego cruzado entre el jefe de gabinete y la ex Ministra se suma el quiebre de la relación de Victoria Villarruel, titular del Senado, quien viene de calificar como una "vergüenza" las explicaciones que Adorni dio sobre el incremento patrimonial que lo tiene denunciado por enriquecimiento ilícito.