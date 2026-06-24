Renunció una funcionaria de Misiones apuntada por viajar a EEUU para ver el Mundial 2026

Se trata de Evelin Escalada, quien presidia Silicon Misiones, una sociedad anónima con mayoría estatal dedicada a la economía del conocimiento.

Una funcionaria de Misiones renunció a su cargo apuntada por haber viajado a los EEUU en el marco del Mundial 2026 de fútbol que se disputa en ese país, junto con México y Canadá.

Se trata de Evelin Escalada , quien desde enero de este año oficiaba como presidenta de Silicon Misiones , una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria dedicada a la economía del conocimiento, fundada en 2020.

La eyección de Escalada se dio luego de que en chats del oficialismo misionero, a cargo del gobernador Hugo Passalacqua , trascendieran capturas que daban cuenta de un viaje por parte de la involucrada a los EEUU, donde la Selección Argentina juega actualmente por el Grupo J de la Copa Mundial de Fútbol.

Su salida fue confirmada a Ámbito por fuentes de la gestión litoraleña, quienes se limitaron a asegurar que la dirigente ya no forma parte de la función pública, aunque evitaron dar a conocer el nombre de su reemplazante.

Más allá de que la ahora exfuncionaria no infringió ninguna ley, el momento elegido para realizar el viaje fue considerado inadecuado por parte del gobierno de Passalacqua, quien intenta exhibir una administración austera, acorde a los tiempos políticos actuales.

De esa manera, el mandatario cortó de raíz con una polémica que amenazaba con salpicar al Estado provincial en momentos en que La Libertad Avanza (LLA), actualmente la principal oposición local, presiona por recortes fiscales en sintonía con la hoja de ruta de Javier Milei.

El momento del misionerismo

Por estos meses, el oficialismo misionero atraviesa uno de sus momentos más complejos. La relación entre el gobernador Passalacqua y el hombre fuerte de la política provincial, Carlos Rovira, es cada vez más distante y se acumulan incógnitas respecto al 2027.

El año pasado, los libertarios se alzaron con un segundo lugar, a menos de 10 puntos de la fuerza del gobierno local, en las elecciones locales. Luego, en las nacionales, lograron revertir los resultados y levantaron la medalla de oro, destronando al Frente Renovador de la Concordia, una escudería acostumbrada a victorias altisonantes.

Rovira Santilli Carlos Rovira y Diego Santilli se reunieron semanas atrás en Misiones.

Así las cosas, Rovira tomó la decisión de dar un golpe de timón y lanzó una nueva fuerza llamada "Encuentro Misionero", con la que busca renovar el espíritu y alistar a los suyos para la disputa del año próximo, en la que se elegirá nuevo gobernador.

Si bien violetas y misioneristas se enfrentan en la arena local, lo cierto es que a nivel nacional el rovirismo se convirtió en un aliado incondicional de Javier Milei en el Congreso. Tanto sus diputados como sus senadores acompañan sistemáticamente las iniciativas de la Casa Rosada.

Semanas atrás, el ministro del Interior, Diego Santilli, desembarcó en tierra colorada y se reunió, por separado, con Carlos Rovira y con Hugo Passalacqua, en una jugada a dos bandas para evitar herir susceptibilidades.