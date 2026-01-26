China liquidó u$s67.500 millones en solo seis días para enfriar la euforia bursátil

El llamado "equipo nacional" chino , nombre informal para el conjunto de fondos e instituciones estatales mediante el que China inyecta capital en los mercados de valores para estabilizarlos, ejecutó un giro radical en su estrategia de intervención bursátil y pasó de inyectar capital para estabilizar los mercados a liquidar posiciones para frenar la euforia especulativa.

De acuerdo a Bloomberg, Central Huijin Investment , filial del fondo soberano CIC que forma parte de este grupo de instituciones estatales, vendió el equivalente a unos u$s67.500 millones en participaciones en 14 fondos cotizados ( ETF ) en apenas seis sesiones hasta el jueves pasado, de acuerdo con estimaciones del medio financiero.

Aunque China carece de un fondo oficial de estabilización, el "equipo nacional" cumple esa función desde 2015, cuando Beijing ordenó a Central Huijin y otros organismos estatales rescatar los mercados ante un desplome que totalizó unos u$s5 billones . Las autoridades recurrieron nuevamente a esta herramienta en 2023, cuando las bolsas marcaron mínimos en cinco años.

Tras una agresiva campaña de inversión, Central Huijin acumuló en agosto de 2025 unos u$s180.000 millones en ETF. La magnitud de la liquidación actual sugiere, según analistas, "un esfuerzo proactivo para facilitar una corrección de precios en sectores sobrecalentados" .

Las ventas apuntarían específicamente a drenar los "excesos especulativos" de ciertas áreas del sector tecnológico, como cohetes espaciales o aplicaciones de inteligencia artificial , que se dispararon en los últimos meses pese a no ofrecer aún garantías de rentabilidad.

Sin embargo, expertos y gestores advierten que el cambio de rumbo podría "alterar las expectativas" del mercado en general. Recomiendan centrar la estrategia en valores donde el peso de la inversión del "equipo nacional" sea menor, para minimizar el impacto de las liquidaciones.

¿Corrección o cambio de paradigma?

Otros inversores interpretan la retirada del apoyo estatal como "un paso hacia un mercado alcista de forma paulatina", es decir, que las autoridades no buscan terminar con la tendencia positiva, sino asegurarse de que el ritmo de subidas no sea excesivo.

La baja volatilidad del CSI 300 —índice que mide la evolución de los 300 principales valores de las bolsas de Shanghái y Shenzhen—, en mínimos desde mayo, es vista por fuentes del sector como muestra de la fuerte demanda institucional de acciones de China.

Según Zhu Zhenxin, de Asymptote Investment Research, "vender ahora liberará posiciones para que puedan ofrecer un impulso en otro momento de riesgo en el futuro", evitando así una burbuja y su consiguiente explosión como la de 2015.