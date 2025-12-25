Donald Trump anunció un ataque letal contra ISIS en Nigeria y lo vinculó a la persecución de cristianos

El presidente estadounidense afirmó que ordenó bombardeos precisos contra terroristas en el noroeste del país africano. Advirtió que podrían haber más ataques.

El presidente Donald Trump aseguró este jueves que Estados Unidos ejecutó un ataque militar letal contra integrantes del grupo terrorista ISIS en Nigeria , a quienes acusó de llevar adelante una persecución sistemática contra cristianos .

El anuncio fue realizado a través de Truth Social , donde destacó el accionar de las Fuerzas Armadas estadounidenses y advirtió que su gobierno no permitirá el avance del terrorismo islamista radical.

“Esta noche, bajo mi dirección como comandante en jefe , Estados Unidos lanzó un poderoso y letal ataque contra terroristas de ISIS en el noroeste de Nigeria , quienes han estado atacando y matando brutalmente, principalmente, a cristianos inocentes , en niveles que no se veían desde hace muchos años, incluso siglos", escribió el mandatario.

Trump sostuvo que la ofensiva fue la consecuencia directa de advertencias previas . “Ya había advertido previamente a estos terroristas que, si no detenían la matanza de cristianos , habría consecuencias , y esta noche las hubo", afirmó. En ese sentido, remarcó que “el Departamento de Defensa ejecutó varios ataques precisos , como solo Estados Unidos es capaz de hacer".

En su mensaje, el presidente reforzó su discurso de línea dura contra el extremismo. “Bajo mi liderazgo , nuestro país no permitirá que el terrorismo islamista radical prospere", señaló, y cerró con una mención a las fiestas: “Que Dios bendiga a nuestras Fuerzas Armadas y ¡ Feliz Navidad para todos, incluidos los terroristas muertos , de los cuales habrá muchos más si continúan con la matanza de cristianos !".

En los últimos meses, Trump profundizó su foco sobre la situación de la población cristiana en Nigeria, el país más poblado de África. En noviembre, incluso, había instado a su secretario de Defensa a “prepararse para una posible acción" y advirtió que EE.UU. intervendría “con todo" para proteger a los cristianos si continuaban los ataques.

