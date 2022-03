El titular de la Bolsa porteña dio su pronóstico sobre el dólar blue y habló del FMI

En diálogo con Radio Mitre, Gabbi opinó sobre el acuerdo con el FMI y dijo que "no queda otra posibilidad que decir que uno tiene que acompañar el acuerdo con el Fondo, porque sino sería la destrucción de lo poco que queda de la economía argentina".

"Si ya el acuerdo con el FMI no va a significar mucho a favor, el no acuerdo con el Fondo sería algo terrible", consideró Gabbi. Y disparó que "el Gobierno no tiene "voluntad de pago".

Y criticó que "el presidente Alberto Fernández dijo que tiene profunda aversión por el Fondo, que es el que le va a tirar una soga para salvarlo. A quiénes nos están tirando la posibilidad de mejorar los trata de esa manera, ¿qué nos espera a los demás?".

Gabbi también recalcó la importancia de pensar más de allá de la firma de lo pactado con el FMI: "¿Tendremos alguna vez plan económico?".

Además, criticó que el Gobierno "no cuenta" nada sobre lo que puede llegar a ocurrir en el futuro. "¿Qué capital internacional puede venir a la Argentina en estas condiciones?", planteó.

Finalmente, contrastó la deuda tomada por el gobierno de Mauricio Macri con el FMI con la del gobierno de Alberto Fernández. "La deuda con el Fondo es apenas el 13% de la deuda del país. Este gobierno nos ha endeudado en dos años por encima de u$s 53 mil millones de dólares en Leliqs", señaló.

"La deuda que está acumulando este gobierno es la más grande de la historia argentina", concluyó.