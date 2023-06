Dólar: cómo puede influir la decisión de la Fed en inversores locales

"Si estamos hablando de una cartera en el exterior, los rendimientos de estos activos suben y se vuelven más atractivos", aseveró. Una nueva suba de tasas tendrá un impacto en las acciones, en medio de un bueno año para Wall Street. Vale recordar que el S&P500 y el Nasdaq ya alcanzaron nuevos máximos. El S&P500 sube 13% mientras que el Nasdaq avanza más de 40%.

"La suba de tasa de interés de referencia afecta el fondeo de empresas que toman deuda para financiar sus inversiones y su capital de trabajo. Eso fue lo que pasó el año pasado básicamente con las empresas del sector tecnológico (las que cotizan en el NASDAQ), que el año pasado sufrieron caídas significativas aunque este año se vienen recuperando. Por otro lado, siempre hablando en términos históricos y generales, una suba de tasas de interés hacen que el dólar se fortalezca, y cada vez que hubo tasas de referencia altas, los precios de los commodities cayeron", afirmó Bastante.

¿Las tasas altas de la Fed afectan a la Argentina?

"A nivel local no afecta mucho, Argentina está tan desconectada del mundo que no hay canal de trasmisión. Argentina no participa en los mercados internacionales voluntarios de deuda, y las corporativas argentinas no toman deuda del exterior. Puede verse afectada alguna empresa que tenga presencia en varios países, pero esas empresas son contadas con los dedos de una mano (Arcor, San MIguel, Tenaris, MercadoLibre, Despegar, etc", concluyó.