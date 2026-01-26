Caso Jeremías Monzón: se entregó un familiar de un acusado por el asesinato

Está imputado por amenazar en redes sociales a un joven que reclamó justicia por el adolescente de 15 años asesinado a puñaladas en Santa Fe.

Un nuevo episodio vinculado al crimen de Jeremías Monzón , el adolescente de 15 años asesinado de 23 puñaladas en Santa Fe , se sumó a la causa este lunes, cuando un familiar de uno de los acusados se presentó ante la Justicia tras ser denunciado por amenazas.

El implicado es Maximiliano U. , medio hermano de uno de los sospechosos del homicidio, quien era intensamente buscado desde el fin de semana por amedrentar a un amigo de la víctima a través de mensajes privados en Instagram , según informaron fuentes judiciales y medios locales.

De acuerdo con la denuncia, el acusado habría enviado frases intimidatorias como “dejá de subir giladas porque ya te busco”, “¿querés que te rompa la cabeza?” y “te re cago a balazos”, lo que motivó que el damnificado, un joven de 21 años , radicara una presentación formal en la Comisaría 14 de San José del Rincón .

Tras la denuncia, personal policial se dirigió a una vivienda ubicada en Colastiné con el objetivo de concretar el arresto, pero no logró dar con el sospechoso.

Finalmente, Maximiliano U. se entregó de manera voluntaria en una sede del Ministerio Público de la Acusación (MPA) , acompañado por su abogado defensor.

El hombre quedó a disposición de la Justicia en el marco de una causa caratulada como “amenaza simple”, mientras que en las próximas horas se espera que la fiscal de turno, Rosana Peresín, formule formalmente los cargos en su contra.

El asesinato de Jeremías Monzón ocurrió el 18 de diciembre, cuando el adolescente fue visto por última vez caminando junto a su novia, Milagros A., de 16 años, quien actualmente permanece alojada en un instituto de menores de Rosario.

Según consta en el expediente judicial, en el ataque también habrían participado dos adolescentes de 14 años que fueron identificados, pero luego restituidos a sus familias por ser considerados no punibles de acuerdo con la normativa vigente. El caso continúa bajo investigación, mientras familiares y allegados de la víctima reclaman justicia.