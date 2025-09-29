Tras cánticos antisemitas, la Secretaría de Comercio imputó a la empresa de viajes de egresados Baxter

La causa es " por trato indigno y discriminatorio " y podría derivar en una multa de hasta $2.100 millones. La empresa emitió comunicado.

Luego de la difusión de un video en el que un grupo de adolescentes egresados y su coordinador de grupo pronunciaran cantos antisemitas , la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía imputó a la empresa de viajes Baxter Argentina S.A. "por trato indigno y discriminatorio".

Según se desprende de distintos videos, estudiantes de la Escuela Humanos , alentados por el coordinador de la empresa Baxter, corearon consignas antisemitas contra alumnos del colegio ORT .

De esta manera, la empresa infringió presuntamente los artículos 5 y 8° bis de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor que dispone que todo proveedor deberá “ garantizar condiciones de atención y trato digno y equitativo a los consumidores y usuarios ” y deberá “ abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias ”.

Además, establece que la dignidad de la persona debe ser respetada conforme a los criterios generales que surgen de los tratados de Derechos Humanos.

Por su parte, la empresa ya fue notificada de la imputación realizada por la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial y tendrá cinco días para realizar su descargo. En caso de ser sancionada, se aplicarían las multas previstas en la Ley de Defensa del Consumidor, de hasta $2.100 millones.

Los videos antisemitas en un colectivo de la empresa Baxter

Los videos por los que fue imputado Baxter, datan del pasado 10 de septiembre, cuando estudiantes cantaron “Hoy quemamos judíos” junto a un coordinador de la empresa. Increíblemente, la escuela a la que asisten los chicos, se presenta como “Embajadora Mundial de la paz”.



Si bien los coordinadores no solo se encargan de organizar, también están para marcar límites. En lugar de eso, el adulto a cargo no solo lo toleró sino que participó, lo que encendió las alarmas sobre la responsabilidad de Baxter, la firma de turismo estudiantil.

El coordinador fue "desvinculado del grupo del colegio Humanos"

Luego de que el video se viralizara el pasado domingo, Baxter S.A inevitablemente tuvo que salir a dar explicaciones sobre los videos. En el comunicado, la empresa repudió lo sucedido, anunció la desvinculación del coordinador y destacó que trabajará con la DAIA "en forma conjunta para que este tipo de hechos no vuelvan a ocurrir".