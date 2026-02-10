El texto completo de la reforma laboral que se debatirá en el Senado

La titular del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, anunció el proyecto final de reforma laboral que el Gobierno llevará al Senado este miércoles. El texto de 98 páginas y 213 artículos llegará al recinto con apenas 28 modificaciones , introducidas luego de la ronda de negociaciones con sectores dialoguistas. La propuesta apunta a reformular aspectos centrales del régimen laboral argentino, con foco en la reducción de la litigiosidad, la actualización de créditos laborales, nuevos mecanismos de desvinculación y estímulos para la inversión y el empleo formal.

A los pocos minutos del anuncio, comenzó a circular en los teléfonos el texto definitivo. Desde la CGT, visiblemente disconformes, difundieron la versión que les llegó. A pesar de ello, aspiran a lograr más modificaciones al momento de votar los artículos en particular. Casi ningúno de los puntos más sensibles para los sindicatos fue quitado; con excepción a la baja de los aportes para las obras sociales. Se pierde la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo (una vez vencido uno, tiene un plazo de un año para renovarlo o cae), se mantiene la prelación de convenios (el de una empresa prima por el nacional), y la obligatoriedad de la cuota sindical (ahora es voluntaria). El estatuto del periodista, entre otros, son derogados.