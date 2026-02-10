Condenaron a 3 años de prisión al anestesista que usó el celular en una cirugía y provocó la muerte de un nene de 4 años + Seguir en









El juez Emilio Stadler decidió que la sentencia de Mauricio Javier Atencio Krause sea de prisión en suspenso, además de que lo dejó inhabilitado durante siete años y medio para ejercer la medicina.

La Justicia de Rio Negro este martes condenó a tres años de prisión al anestesiólogo Mauricio Javier Atencio Krause, responsable por la muerte de un nene de 4 años tras distraerse con el celular en el momento de una cirugía en un centro médico de General Roca.

El juez Emilio Stadler, de la sala 5 de Tribunales de la provincia, decidió que la sentencia de Atencio Krause sea de prisión en suspenso, además de que lo dejó inhabilitado durante siete años y medio para ejercer la medicina.

Durante el proceso, los fiscales del Ministerio Público Fiscal, Gastón Britos Rubiolo y Norma Reyes, habían solicitado una inhabilitación por 10 años, que la querella aceptó. Sin embargo, la defensa del acusado, encabezada por el abogado Juan Ignacio Scianca, había requerido la aplicación del mínimo previsto en la escala penal por homicidio culposo y que, en caso de imponerse una inhabilitación, esta se limitara exclusivamente al ejercicio de la medicina pediátrica.

El caso que terminó con la muerte de Valentín Mercado Toledo El hecho ocurrió el 11 de julio de 2024 en el Sanatorio Juan XXIII de General Roca. Valentín Mercado Toledo, de tan solo 4 años había sido internado para someterse a una cirugía de hernia diafragmática, una intervención que los profesionales habían definido como "menor" y habitual.

No obstante, durante la intervención sufrió un paro cardíaco en el quirófano y pese a que lo reestablecieron, falleció una semana después a causa de una encefalopatía hipóxico-isquémica, es decir, una grave falta de oxígeno en el cerebro, que desembocó en la muerte cerebral.

valentin-4-años Valentín Mercado Toledo, de tan solo 4 años había sido internado para someterse a una cirugía de hernia diafragmática. Durante el juicio se supo que el tubo que suministraba oxígeno al nene se obstruyó con mucosidad y sangre, lo que interrumpió la respiración por un período prolongado y provocó un daño cerebral irreversible por falta de oxígeno. Además, se hizo hincapié en que Atencio Krause se distrajo con su celular en el período en el que debía controlar los parámetros vitales del paciente e incluso salió de la sala para buscar un cargador durante la cirugía. Además, se comprobó que el monitor que debía alertar sobre la falta de oxígeno se encontraba desenchufado. Así, el juez Stadler afirmó que el niño no presentaba problemas de salud relevantes, además que el equipo médico tenía a su disposición los elementos para realizar su trabajo de manera segura. Ante esto, concluyó que la muerte de Valentín pudo evitarse y que el médico abandonó su rol de guardián de la vida del paciente en el quirófano. Ahora, el médico anestesiólogo deberá cumplir reglas de conducta estrictas durante tres años, incluida la presentación mensual ante la Justicia y la prohibición de cometer nuevos delitos.

