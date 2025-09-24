Denuncian que tirotearon la casa de la familia de Lara, una de las tres jóvenes asesinadas

Según testimonios, un hombre disparó contra la casa al grito de "Agostina", hermana de Lara. Tras el hecho, la madre de la víctima pidió protección policial.

Nuevos hechos siguen ocurriendo alrededor del triple crimen ocurrido en La Matanza , luego de que un hombre tiroteara la casa de la familia de Lara, una de las tres víctimas, bajo el grito de "Agostina", nombre de la hermana mayor de la víctima.

Según explicó una testigo, el agresor se dirigió a la vivienda donde viviría la abuela de Lara para acusar a la hermana de la joven víctima de haber entregado a las tres chicas. Tras lo ocurrido, la madre de la víctima pidió protección policial.

"Al que vino a tirar tiros: no se como te llamás. V os te pensás que Agostina la va a entregar a su hermana. Tenés los huevos suficientes para tirar tiros, andá y agarrá a los peruanos, que son supuestamente quienes mataron a las tres chicas" , expresó una vecina a C5N.

En la misma línea, la propia Agostina expresó en su cuenta de Instagram: "Estoy haciendo el duelo de mi hermana y venís a acusarme a mi que yo entregue a mi hermana. Hijo de puta me venís a tirar tiros a mi casa, andá a buscar los peruanos. Yo también la perdí a mi hermana".

Otra testigo, contó en C5N como fueron los hechos: "Entró alguien que no conozco y empezó a los tiros. No uno, varios tiros. No mató a nadie de casualidad. La buscaba a Agostina y a la madre. La abuela salió corriendo a buscar a la policía, no puede ser que la dejen sola".

"Los tiros fueron contra la pared de la casa. La abuela de Lara está asustada, están viviendo un duelo. No es justo". Además, recordó que todo duró segundos y que eran dos hombres, pero solo uno disparaba.

Las tres víctimas, Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), habían sido vistas por última vez el viernes pasado en la rotonda de La Tablada mientras subían a una camioneta blanca.

Este martes, los cadáveres fueron encontrados descuartizados en una vivienda de Villa Vatteone, Florencio Varela, luego de que un vecino aportara una pista clave a 300 metros del lugar y de que el celular de una de las jóvenes registrara señal allí por última vez. En las inmediaciones de la casa, los peritos detectaron manchas de sangre y un fuerte olor a lavandina.

Por su parte, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, aseguró que se trató de "una venganza narco”. Según especificó las tres víctimas fueron engañadas para asistir a un evento, pero todo se trataba de una “trampa” organizada por una organización transnacional de narcotráfico que operaría en CABA y el conurbano sur, donde se encontrarían los “puntos de venta”.

Alonso Javier Alonso, ministro de Seguridad de la Provincia.

“Algo pasó, vieron algo, fueron utilizadas para un fin”, manifestó Alonso sobre el móvil de los crímenes, y confirmó que en la causa hay cuatro detenidos por "homicidio agravado”.

“Ahora estamos muy avanzados en escalar en la organización narco para dar con los autores intelectuales y materiales”, agregó el funcionario.

Qué reveló la autopsia de las tres víctimas

Los resultados preliminares de las autopsias a los cuerpos de las tres chicas asesinadas en Florencio Varela confirmaron que fueron ejecutadas una por una, entre la medianoche del viernes y las primeras horas del sábado.

El informe forense detalló que la primera víctima presentaba un fuerte golpe en el cráneo, con hundimiento y fracturas; la segunda fue hallada con un profundo corte en el abdomen, que habría sido provocado después de la muerte; y la tercera sufrió golpes, puñaladas e intentos de ser calcinada.

Además, se descubrió que a una de las jóvenes, aún no se determinó cuál, le mutilaron parte de los dedos de una mano, lo que suma un componente de extrema violencia al ataque.