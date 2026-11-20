Este programa, creado por el Consejo Federal de Inversiones, ayuda a los jóvenes a especializarse en los temas centrales que estructuran el desarrollo federal en todas las provincias.

El Consejo Federal de Inversores dio por finalizada la Semana de Integración Federal (SIF) con las voces de distintos representantes de las provincias argentinas . Entre ellos, estuvieron los gobernadores de Entre Ríos, Rogelio Frigerio ; La Pampa, Sergio Ziliotto ; Río Negro, Alberto Weretilneck ; y San Luis, Claudio Poggi , junto al secretario general del (CFI), Ignacio Lamothe .

Con la intención de aportarle información a los casi 400 jóvenes que se hicieron presentes en el programa, cada uno dio una breve charla explicativa de cómo poder progresar en el tiempo, con el propósito de intercambiar experiencias, debatir y fortalecer las capacidades de gestión con mirada al desarrollo territorial.

En el cierre de la jornada, durante la mesa que reunió a los gobernadores, Frigerio hizo hincapié en la importancia de contar con cuadros técnicos idóneos para administrar el Estado y señaló: “El desarrollo no se genera por sí solo, hacen falta políticas públicas y las determinan las personas que tienen la responsabilidad de llevarlas adelante; esa gente tiene obligadamente que estar preparada para los desafíos del siglo XXI. Esta reunión a mí me carga de esperanza: qué mejor experiencia que esta donde el denominador común es una enorme vocación por lo público, por transformar la realidad y por mejorarle la vida a los argentinos en cada provincia”.

Por otro lado, Poggi centró su intervención en la educación y el trabajo conjunto entre el Estado y las empresas como motores productivos: “Todo pasa por la formación de los recursos humanos, y por eso hemos elegido a la educación como la madre de las políticas públicas, junto con el trabajo. El desarrollo requiere articulación público-privada, hablar, dialogar y generar oportunidades espalda con espalda; ustedes tomaron la decisión de transitar este programa de formación federal porque son líderes y emprendedores, y siempre tienen que tener claro que lo único imposible es lo que no se intenta”.

A su vez, Weretilneck subrayó la necesidad de fortalecer el federalismo y darle lugar a los jóvenes frente a las transformaciones actuales: “No hay Nación Argentina si no es con el protagonismo y el desarrollo de las provincias. Vivimos un proceso de cambio sumamente disruptivo y complejo donde la toma de decisiones está en las nuevas generaciones; por eso es fundamental que tengan conocimiento y protagonismo. Se hace patria y se construye desarrollo desde muchísimos lugares de la vida comunitaria y técnica, ayudando a que las decisiones públicas se lleven adelante de la mejor manera”.

Los gobernadores dialoguistas buscan marcar posición en medio de la agenda legislativa.

Desde su perspectiva, Ziliotto instó a la juventud a involucrarse en el debate público y defendió la industrialización de las materias primas: “El crecimiento por sí solo no garantiza desarrollo si a nuestros recursos naturales no les sumamos valor agregado, trabajo argentino e industria nacional para generar verdadera inclusión e igualdad de oportunidades. Para salir de la Argentina pendular hay que involucrarse, discutir con fundamentos y respetar al que piensa distinto; hagan lío e involúquense, porque no solo el presente les pertenece, sino que el mejor futuro depende de cada uno de nosotros”.

Para concluir, Lamothe resaltó la relevancia de estos espacios federales para capacitar a los futuros dirigentes en áreas clave para el crecimiento del país: “Que se encuentren todos estos jóvenes todo el país para pensar el desarrollo nos da una esperanza enorme en el futuro de la Argentina. La tarea de programas como este tiene ver con revincularnos con aquello en lo que somos buenos y poner en el centro de la conversación pública los temas estratégicos del país: que las nuevas generaciones se formen para gestionar el agua, la logística, la energía y la infraestructura con mirada federal”.

Quiénes más participaron y en qué consiste la actividad

La actividad, con desarrollo en Santa Fe, inició en 2021 y, con esta, ya se realizaron siete ediciones consecutivas. Una de las ideas principales que resaltan desde la CFI es que se toquen aspectos como la Bioeconomía y agroindustria, energía, economía del conocimiento y conectividad, industria y cambio tecnológico, infraestructura, minería, recursos hídricos, logística y turismo/industrias culturales, con la necesidad de instruir a los jóvenes del país.

En ese sentido, también hubo distintos tópicos para ayudar a expandir su mirada. Las historiadoras Camila Perochena y Julia Rosemberg disertaron sobre el rol de la juventud a lo largo de la historia argentina; el actor y dramaturgo Martín Rechimuzzi abordó experiencias y perspectivas en torno a la salud mental, mientras que la dirigente María Migliore reflexionó acerca de la importancia comunitaria de los lazos sociales y las redes de contención territorial.

Otro de los momentos a destacar de la jornada fue la Ideatón Federal, que consiste en que cada una de las 23 delegaciones provinciales se encargan de defender uno de sus proyectos, en el escenario, ante un jurado evaluador tras meses de trabajo territorial.

Los distintos gobernadores que pasaron por jornadas del CFI.

Las presentaciones más destacadas por la viabilidad e impacto territorial de sus propuestas, fueron cinco de las 23 provincias. Primero, la delegación de Formosa fue distinguida por su proyecto de aprovechamiento y agregado de valor en bananas verdes y descartes, una iniciativa pensada para industrializar la producción frutihortícola local y generar subproductos derivados directamente en origen.

Por su parte, el equipo representante de la provincia de Córdoba recibió el reconocimiento por el proyecto TRAMA, una propuesta enfocada en innovar sobre las redes productivas y articular a los actores locales para potenciar la competitividad de sectores estratégicos.

En el caso de Chubut, la comitiva patagónica fue premiada por la iniciativa Impulso Ciprés, un desarrollo técnico abocado a la gestión sustentable, el cuidado y el aprovechamiento integral de los recursos forestales nativos y los bosques de la provincia.

Asimismo, la delegación de Chaco obtuvo el galardón por el proyecto Raíces del Impenetrable, un programa integral de desarrollo socioproductivo que impulsa la puesta en valor de la identidad local, el cuidado del ambiente y nuevas opciones económicas y turísticas sustentables para las comunidades de la zona.

Por último, el listado de provincias destacadas cerró con Tucumán, reconocida por el proyecto Beneficio Común, una herramienta destinada a modernizar las instituciones y optimizar tanto los procesos como los servicios de la administración pública provincial en favor de la ciudadanía.