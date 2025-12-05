SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

5 de diciembre 2025 - 14:47

En la previa del sorteo del Mundial, Donald Trump elogió a Javier Milei: "Está haciendo un muy buen trabajo"

A pesar de la ausencia del jefe de Estado argentino, el republicano le dedicó unas palabras de apoyo antes del sorteo de los grupos. Además, también habló del país.

Trump junto a Giannis Infantino, en la previa del sorteo del mundial.

Trump junto a Giannis Infantino, en la previa del sorteo del mundial.

El comentario surgió en un intercambio con la periodista de Telefe, Sofía Martínez, donde Trump incluso apeló a un guiño político y habló de “MAGA” en clave local, como “make Argentina great again”.

Informate más

Las palabras de Donald Trump sobre Argentina

Acompañado del titular de la FIFA, Gianni Infantino, el presidente norteamericano también fue consultado sobre Lionel Messi. Lo calificó de “fantástico”, aunque enseguida recordó su reciente encuentro con Cristiano Ronaldo, otra de las figuras estelares que dirá presente en la próxima cita mundialista.

ssstwitter.com_1764956100033

Las palabras de Trump sobre Milei y Argentina.

La conexión de la familia Trump con el astro argentino no es nueva: hace apenas unas semanas, Ivanka Trump asistió a la goleada del Inter Miami contra Nashville SC por la MLS, un partido que clasificó al equipo a las semifinales de la Conferencia Este. Allí, sus tres hijos incluso salieron al campo de juego de la mano de los jugadores, entre ellos Messi.

El mensaje del republicano hacia el capitán argentino llega en un contexto en el que la relación entre ambos gobiernos se volvió especialmente fluida. En los últimos meses, Trump y Milei consolidaron un vínculo que habilitó acuerdos financieros clave para la Argentina, en un momento en el que los mercados mostraban una fuerte sensibilidad en la previa electoral.

