Una por una, todas las series y películas que pasan a Netflix tras la mega compra

Tras un acuerdo de US$ 82.700 millones, Netflix sumará decenas de clásicos y éxitos de HBO y Warner: un salto enorme en su catálogo global.

Netflix y su gran inversión con la compra de Warner

Se concretó una tremenda jugada en el negocio audiovisual: Netflix cerró la compra de Warner Bros , lo que implica que muchas franquicias emblemáticas migrarán al gigante del streaming . El anuncio generó expectativa entre usuarios y fanáticos porque habrá clásicos que quizá no imaginaban ver juntos. Pero también planteó dudas sobre cuándo y cómo se hará la transición efectiva. Todo depende de cuestiones legales y regulatorias.

Para quienes ya limpian la lista de pendientes, la buena noticia es que títulos como Harry Potter, Game of Thrones o las historias del universo DC Comics podrían convivir con producciones originales de Netflix.

El acuerdo se anunció este 5 de diciembre y Netflix adquirirá Warner Bros, incluidos sus estudios de cine y televisión, así como HBO y HBO Max, por un valor empresarial estimado en US$ 82.700 millones , lo que es equivalente a US$ 72.000 millones de valor patrimonial.

La transacción combina efectivo y acciones, ya que la oferta fue de US$ 27,75 por acción de Warner Bros, una cifra superior a la de competidores como Paramount o Comcast.

La operación se completará una vez que se concrete la separación de la división televisiva y de canales del conglomerado , que pasará a llamarse Discovery Global. Esa reestructuración está prevista para mediados de 2026. Hasta entonces, el catálogo todavía se encuentra bajo Warner Bros.

Netflix se queda con Harry Potter, Game of Thrones y el Universo DC

La compra pone en manos de Netflix un acervo gigantesco de series y películas históricas, desde clásicos como The Big Bang Theory o Los Soprano hasta sagas modernas como The Wizard of Oz, el universo de superhéroes del DC Comics, con figuras icónicas como Batman, Superman y Wonder Woman.

De esta manera, franquicias que parecían intocables, como Harry Potter o Game of Thrones, ahora están en la vereda de Netflix. Eso significa que el catálogo se expande con una mezcla picante porque combina nostalgia, clásicos de culto, superhéroes y mega producciones.

Al mismo tiempo, Netflix promete mantener los estudios y operaciones actuales de Warner. Es decir que las películas nuevas seguirán estrenándose en cines, y la plataforma espera aumentar su producción global.