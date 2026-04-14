EEUU acusa a China de acumular petróleo y restringir exportaciones en plena guerra en Medio Oriente + Seguir en









Washington cuestiona el rol de Beijing en el mercado energético global y advierte por su impacto en el abastecimiento, especialmente en Asia.

Washington cuestiona el rol de China en el mercado energético global.

Estados Unidos acusó a China de actuar como un socio poco confiable en medio de la guerra en Medio Oriente, al acumular grandes reservas de petróleo y limitar exportaciones, una estrategia que, según Washington, genera distorsiones en el mercado global y aumenta la presión sobre el suministro energético internacional.

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El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, sostuvo que las decisiones de Beijing reflejan un patrón ya visto durante la pandemia, cuando el país asiático "acumuló insumos médicos" en un contexto de alta demanda global. En esta ocasión, el foco está puesto en el petróleo y en la restricción de ciertos productos clave.

Scott Bessent La acumulación de petróleo genera preocupación en medio del conflicto. “China ha sido un socio global poco fiable; tienen una reserva estratégica de petróleo de aproximadamente 1.200-1.300 millones de barriles”, afirmó Bessent ante la prensa, al tiempo que confirmó que ya mantuvo conversaciones con funcionarios chinos para abordar esta situación.

Acumulación de petróleo y restricciones comerciales Según explicó el funcionario, China no solo incrementó sus reservas, sino que continúa comprando crudo en el mercado internacional mientras reduce sus exportaciones. Este comportamiento, advirtió, tiene efectos directos sobre el equilibrio del comercio global en un momento de alta sensibilidad por el conflicto en Medio Oriente.

Bessent remarcó que el principal impacto de esta política no recae sobre Estados Unidos, sino sobre los países asiáticos, que dependen en mayor medida del suministro energético y podrían enfrentar mayores dificultades ante una eventual escasez.

Impacto en la relación bilateral Consultado sobre si esta tensión podría afectar la visita prevista del presidente Donald Trump a Pekín a fines de mes, el secretario del Tesoro evitó dar una definición concreta, aunque buscó transmitir calma respecto del vínculo entre ambas potencias. Trump y Xi Último encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping en el Aeropuerto Internacional de Gimhae en Busan, Corea del Sur, el jueves 30 de octubre de 2025. “Creo que el mensaje de la visita es estabilidad. Hemos tenido una gran estabilidad en la relación desde el verano pasado; eso emana de arriba hacia abajo”, aseguró. Y concluyó: “Creo que la comunicación es la clave”. En este contexto, las declaraciones reflejan un nuevo foco de tensión en la escena internacional, donde la guerra en Medio Oriente no solo impacta en el plano militar, sino también en las dinámicas económicas y comerciales a nivel global.