Cómo impacta el bloqueo del estrecho de Ormuz en el comercio exterior de Irán

Diversos países compradores de Irán se verían afectados, entre ellos China e India. Además, más de 180 millones de barriles de petróleo se encontraban en tránsito o almacenados a comienzos de mes.

Un aumento de la producción iraní antes del inicio de la guerra el 28 de febrero generó niveles casi récord de petróleo cargado en buques.

El estrecho de Ormuz se encuentra en el centro del debate, tras las conversaciones de EEUU e Irán para llegar a la paz luego de una guerra en tierra persa. Actualmente, un bloqueo impulsado por la gestión de Donald Trump pone en jaque las importaciones en la región que se dirigen desde y hacia tierras iraníes.

En las últimas, Trump aseguró que destruyó 158 buques iraníes y afirmó que “la Armada iraní yace en el fondo del mar” , al tiempo que advirtió que cualquier embarcación que desafíe el bloqueo naval será eliminada de manera inmediata. A través de un mensaje publicado en su red social, Truth Social, el mandatario estadounidense sostuvo que la fuerza naval de Irán fue completamente aniquilada en el marco del conflicto en curso.

El bloqueo de puertos iraníes por parte de EEUU probablemente hará que la nación persa enfrente dificultades importantes para exportar sus productos al mercado global . Eso también tendrá efectos para los compradores de sus bienes, entre los que se hallan China, Turquía, India y Pakistán.

Por otra parte, Azerbaiyán y Armenia también fueron grandes importadores de productos iraníes en 2024. En paralelo, el bloqueo de los envíos iraníes desconectaría una fuente significativa de petróleo del mercado global: el país exportó u$s1,84 millones de barriles diarios de crudo en marzo y envió u4s1,71 millones de barriles diarios en lo que va de abril, frente a un promedio de u$s1,68 millones en 2025, según datos de la firma Kpler.

Sin embargo, un aumento de la producción iraní antes del inicio de la guerra el 28 de febrero generó niveles casi récord de petróleo cargado en buques: más de 180 millones de barriles se encontraban en tránsito o almacenados en el mar a comienzos de este mes. De ese total, alrededor de 100 millones estaban en aguas cercanas a Malasia, Indonesia y China.

El bloqueo en el estrecho de Ormuz reduce al mínimo el tráfico en puertos iraníes durante su primera jornada completa

El tráfico marítimo hacia y desde los puertos iraníes cayó a niveles mínimos durante el primer día completo del bloqueo impuesto por Estados Unidos, con una circulación muy reducida de buques en el golfo Pérsico, el golfo de Omán y el estrecho de Ormuz, según datos de seguimiento naval.

La actividad en la zona se mantuvo restringida, con apenas un puñado de petroleros y buques graneleros atravesando el estrecho en las últimas horas. Analistas de la consultora marítima Windward señalaron que “la actividad de tránsito continúa, pero sigue siendo limitada e irregular”, reflejando la incertidumbre que generó la medida.

De acuerdo con datos de MarineTraffic, uno de los pocos movimientos registrados fue el del petrolero Rich Starry, de propiedad china, que cruzó el estrecho de Ormuz durante la madrugada del martes. El buque pertenece a Full Star Shipping Ltd, vinculada a Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd, y se encuentra sancionado por Estados Unidos desde 2023 por sus vínculos con Irán. Había zarpado el lunes desde un fondeadero frente a Emiratos Árabes Unidos.