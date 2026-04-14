Deuda en dólares: antes de la próxima licitación, el Tesoro fijó una tasa mínima del 5% para el Bonar 2027 Por Solange Rial + Seguir en









Antes de la próxima licitación el Tesoro le fijó un precio máximo a la colocación del Bonar 2027.

Antes de la próxima licitación el Tesorole fijó un precio máximo a la colocación del Bonar 2027.

La Secretaría de Finanzas anunció que para la licitación del bono del tesoro en dólares 6% con vencimiento a octubre del 2027 (Bonar 2027 - AO27) se fijó un precio máximo de u$s1.017,72, lo que equivale con una TNA del 5%. Este valor está por debajo de lo que cotiza en el valor secundario, por ello, desde la city advierten que es una medida que busca priorizar colocar la mayor cantidad de volumen a costas de resignar tasa.

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Así, la razón principal de este cambio, esgrimen desde el mercado, es que los montos que busca colocar el Gobierno no son menores: u$s250 millones en primer instancia y u$s100 millones en segunda. El establecimiento de un precio máximo por debajo del mercado parece ser una táctica para asegurar la profundidad de la licitación, priorizando el volumen de financiamiento por sobre la captura de una prima mayor.

Sin embargo, según fuentes del mercado consultado por Ámbito, esta decisión abrió una ventana de arbitraje inmediato. Si en momentos en que se hizo el anuncio, el precio de mercado se ubicaba en u$s102,50 y Finanzas ya establece que el precio licitación tendrá un tope máximo de u$s101,77: los inversores pueden vender sus bonos actuales en el mercado secundario a 102,50 y usar ese dinero para suscribir en la licitación a 101,77.

Como advirtieron fuentes a este medio, se "ganan" esos centavos de diferencia sin riesgo, simplemente por la brecha de precios.

Cómo fueron las colocaciones de deuda de marzo A mediados de mes, la Secretaría de Finanzas había anunciado que la adjudicación fue de un total de u$s150 millones en la primera vuelta y unos u$s101,20 millones en la segunda vuelta del Bonar 2027. El Ministerio de Economía había informado que recibió ofertas por un total de u$s217,82 millones. "Esto significa un factor de prorrateo de 46,46% sobre el total de ofertas recibidas", destacó en esa oportunidad.

La próxima licitación ya correspondió a fin de mes. En ese caso, con el Bonar 2028, el Tesoro logró colocar u$s150 millones a una tasa real del 8,86% a octubre de 2028, lo que implicó que el mercado no está dispuesto a arriesgar mucho más allá de lo que llega la administración de Milei. Por caso, el mismo título a octubre del 2027 por u$s150 millones pagó 5,12%, con un diferencial de algo más de 3 puntos. En el segundo llamado, unos día después, el Ministerio de Economía logró colocar solamente u$s34 millones del Bonar 2028, mientras que en el caso del Bonar 2027, licitó otros u$s97 millones del Bonar 2027, al 5,12%. Si bien el mercado en ese momento, recibió con optimismo los resultados de la licitación del Bonar 2028, en esta oportunidad se aseguró que los montos adjudicados se quedaron cortos.

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