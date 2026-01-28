Diálogos de Wall Street: el mercado no da señales de preocupación, mientras la imagen de Donald Trump se deteriora

La vorágine de Trump no deja títere sin cabeza. El presidente intenta pero no consigue mejorar en las encuestas de cara a la elección de noviembre. A Wall Street no le preocupa. Ni siquiera lo inquieta la amenaza de un shutdown renovado. El S&P 500 estampó un récord flamante y apuesta fuerte a los balances por venir y a la salud del ciclo económico.

Gordon Gekko analiza las perspectivas electorales de Donald Trump y las especulaciones sobre el próximo gobernador de la Reserva Federal.

Periodista: Trump no se toma descanso. Todos los días anuncia la aplicación de nuevos aranceles; los que después suspende, para pasar a maltratar a la próxima víctima. La Europa que se resiste a entregar Groenlandia, Canadá que amaga aliarse con China, Corea del Sur porque demora la firma de un arreglo comercial. ¿A quién tocará el siguiente turno? ¿A la India, por el acuerdo logrado con la Unión Europea?

Gordon Gekko: Mal o bien, Trump no acepta que no se hable de él. Su obsesión es ser el centro de la conversación.

G.G.: Yo no. Pero, nobleza obliga, él ganó dos elecciones remando contra la corriente. Sus razones tendrá.

P.: No le va muy bien en las encuestas de cara a los comicios de mitad de término en noviembre.

G.G.: Así como está va camino a una derrota resonante. Va a perder el control de ambas cámaras del Congreso y a pasar los dos últimos años “con un pedido de juicio político cada semana”. No lo digo yo. Se lo dijo el senador Ted Cruz, un correligionario, al propio presidente. Lo que se juega es mucho.

P.: Urge un golpe de timón. Se entiende. Pero deberían ser una o dos decisiones clave, bien pensadas. No este embrollo de iniciativas que no puede sostener y que no conduce a ninguna parte.

G.G.: Trump es un hombre de acción. Cuando está en apuros, se vuelve hiperkinético. Tira manotazos hacia todos lados. Algunos dan en el blanco y otros, por suerte, no. Tanto vértigo y no encuentra la brújula. La gente señala que tiene mal asignadas sus prioridades. Lo capturó a Maduro, pero le piden que bajen los precios como prometió en campaña. Y no son logros intercambiables.

P.: Wall Street, milagrosamente, se mantiene en pie.

G.G.: Ya nadie pierde el sueño por la tan temida corrección como en octubre y noviembre. El bull market no está cuestionado, pese a que Trump le da rienda suelta a su agresividad. Y el rally amplía su base de sustentación. Ya no son las siete compañías magníficas las que llevan la delantera, sino las demás. No manda la fe ciega en la inteligencia artificial y la alta tecnología sino la confianza, lisa y llana, en el ciclo económico.

P.: Los excesos del control policial sobre la inmigración ilegal en Minnesota – y las dos víctimas fatales que se cobró; dicho sea de paso, ninguna de ellas extranjera – es una granada que estalló en la política interna. ¿No hay temores a que se produzca un nuevo “shutdown”?

G.G.: El S&P500 estampó un récord flamante. Araña los 7 mil puntos. Por lo visto, no le importó. Trump ya empezó a retroceder también en este terreno. La Bolsa se desentiende de los tumultos y sube a cuenta de los balances que van a venir. Conste que la temporada recién comienza. Y que hoy hubo un golpe duro sobre las compañías de salud porque el ajuste propuesto a los pagos de Medicare fue muy pobre. Problema del sector, y del Dow Jones; no del S&P500. Es una apuesta fuerte.

P.: Como señal de confianza es difícil de rebatir.

G.G.: Es el día y la noche con respecto a octubre y noviembre. Recuerde cuando John Williams, el titular de la Fed de Nueva York, tuvo que anticipar que la Fed no había descartado la baja de tasas de diciembre para rescatar a los mercados de un ataque de nervios. Hoy lo que sobra es templanza.

P.: La Fed vuelve a congregarse. Viene de tres recortes en otras tantas reuniones. No se espera que repita.

G.G.: Y no se necesita tampoco. La economía creció 4,4% en el tercer trimestre. La Fed de Atlanta, en su pronóstico en tiempo real, vaticina 5% plus en el cuarto. Y el comportamiento de las solicitudes de subsidios de desempleo no delata un agravamiento de la situación laboral.

P.: La Fed está cómoda dónde está.

G.G.: Ya hizo el recorte que tenía pensado. Y la inflación se moderó. La variación núcleo de los precios minoristas fue de 3,1% interanual en julio y agosto. Retrocedió a 2,6% en noviembre y diciembre. Hay espacio para introducir otra baja de tasas, pero el momento hay que elegirlo bien. No existe un apuro.

P.: El apuro lo tiene Trump, que también abrió un frente de combate con la Fed. Todavía no consiguió despedir a la gobernadora Cook y la Corte Suprema no parece muy proclive a darle la razón. La operación de investigarlo penalmente a Jerome Powell no funcionó, y el presidente está desesperado por buscarle un reemplazante.

G.G.: El candidato favorito de la Casa Blanca, Kevin Hassett, salió de la puja. Lo retiró el propio Trump al comprobar las reacciones adversas. A Kevin Warsh no le fue mucho mejor. El que más suena ahora es Rick Rieder, un hombre de mercado que viene de Blackrock. Y el que nunca levanta cabeza, pero tampoco se lo puede tachar en la carrera, es Chris Waller, actual gobernador de la Fed. Que todavía figure es una especie de ancla de la credibilidad.

P.: La solución que traería un alivio.

G.G.: La solución que Trump detestaría tener que tomar.

P.: ¿Le ve posibilidades a Rieder?

G.G.: Tiene el perfil que pidió Bessent. Es alguien que habla de hacer cambios en la Fed, que está convencido de que hay un boom de productividad que vino para quedarse, y que cree, aunque parezca contradictorio, que las tasas pueden ser más bajas. Bessent piensa en el Greenspan de la segunda mitad de los años 90, que habló de un cambio de paradigma y que mantuvo la política monetaria relajada contra la opinión mayoritaria convencional.

P.: Rieder es alguien que no proviene del selecto club de los banqueros centrales, que no es de la casta, que es lo que Trump rechaza debido a la experiencia que tuvo con Powell. En el proceso de selección se muestran muy flexibles en sus ideas, y una vez designados, están todos cortados por la misma tijera sumamente ortodoxa. ¿O no es así?

G.G.: Desde los tiempos de Alan Greenspan, quien llegó como consultor económico del sector privado, que no teníamos un perfil como el de Rieder. Y como Greenspan tendrá que ganarse los galones en el terreno. Con Bessent y Trump respirándole en la nuca, y sin experiencia, deberá mostrar un singular talento para que le vaya bien. Greenspan tenía olfato político, y mucho, pero tomaba sus propias decisiones. Y no todas eran agradables.

P.: Hoy Rieder es el candidato favorito en el mercado de predicciones. Y los bond vigilantes no lo han tratado mal.

G.G.: Y con el S&P 500 en récord, el gobierno lo imagina como un candidato viable. Pero todavía es muy temprano para afirmarlo.