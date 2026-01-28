Furor por Harry Styles: hay récord de demanda de entradas por sus shows en Wembley y el Madison Square Garden

El músico ingles anunció recientemente su cuarto álbum en solitario, "Kiss All The Time. Disco, Occasionally", que se lanzará el 6 de marzo.

Harry Styles batió varios récords tanto en el estadio de Wembley como en el Madison Square Garden con sus próximos espectáculos de residencia.

El músico ingles anunció recientemente su cuarto álbum en solitario, "Kiss All The Time. Disco, Occasionally" , que se lanzará el 6 de marzo, y luego lanzó el primer adelanto del disco en forma de sencillo principal "Aperture", que cuenta con la participación de Ellie Rowsell, líder de Wolf Alice, en los coros .

Luego anunció una gira masiva de siete ciudades 'Together, Together' , que incluye una residencia en Londres en el estadio de Wembley y 30 fechas colosales en el Madison Square Garden de Nueva York.

Gracias a la gran demanda, se agregaron más noches a la residencia de Londres, y cuando las entradas salieron a la venta ayer (martes 27 de enero), se informó que había colas de hasta 250.000 personas para cada una de las paradas de Wembley.

Como era de esperar, ahora se ha confirmado que Styles ha roto varios récords con la enorme demanda de su próxima gira, tanto en el Reino Unido como en los Estados Unidos.

Furor por el regreso de Harry Styles a los escenarios

Según Ticketmaster, se registraron más de 11,5 millones de registros de preventa para los conciertos del Madison Square Garden, lo que representa el mayor volumen registrado para una preventa de artistas en la ciudad. Este gran hito también marca el mayor registro de preventa de artistas jamás visto para una temporada de mercado o residencia.

“Si solo la mitad de esos registros fueran legítimos, reflejaría una demanda masiva de uno de los artistas más importantes del mundo que tal vez no pueda ser satisfecha ni siquiera con una gran residencia en un mercado de los EE. UU.”, compartió The Hollywood Reporter sobre las cifras.

En cuanto a las fechas en Reino Unido de la cantante de "As It Was", inicialmente había seis shows planeados en Londres, pero la enorme demanda ha hecho que ahora se dupliquen a 12 noches en el enorme recinto.

Gracias a esto, Styles ostentará el récord de más actuaciones de cualquier artista en un solo año en el emblemático recinto, superando las 10 noches de Coldplay del verano pasado. También ostentará el récord en el Estadio de Wembley de más conciertos realizados por un artista en solitario durante una sola temporada en la historia del recinto (superando las ocho noches establecidas por Taylor Swift en 2024).

“Estamos increíblemente orgullosos de dar la bienvenida de nuevo a Harry Styles al estadio de Wembley para lo que será una temporada de espectáculos verdaderamente histórica. Las 12 noches estarán entre las más especiales en la larga historia de nuestro estadio”, declaró un portavoz del recinto.

Además de las residencias en el Reino Unido y Estados Unidos, Styles visitará otras ciudades en su próxima gira "Together Together", que incluye conciertos en Ámsterdam, San Pablo, Ciudad de México, Melbourne y Sídney. Los artistas teloneros son Shania Twain, Robyn, Fcukers, Jorja Smith, Jamie xx, Fousheé y Skye Newman.