Guillermo Coppola fue hospitalizado por controles médicos pero fue dado de alta

En las últimas horas habían trascendido versiones sobre una internación de urgencia por hipertensión pulmonar. Sin embargo, su hija Bárbara aclaró que el exmanager de Diego Maradona solo se realizó estudios.

Guillermo Coppola debió realizarse estudios médicos por controles vinculados a problemas respiratorios, aunque su familia aseguró que ya fue dado de alta y se encuentra en su casa.

La salud de Guillermo Coppola generó preocupación este viernes luego de que trascendiera que había sido internado en la Fundación Favaloro por un cuadro de hipertensión pulmonar. Sin embargo, horas más tarde su hija Bárbara Coppola salió a aclarar la situación y aseguró que el empresario ya se encuentra en su casa .

Las primeras versiones sobre su estado de salud comenzaron a circular durante la mañana en el ámbito periodístico, ya que se había informado que el exmanager de Diego Armando Maradona había ingresado al centro médico acompañado por familiares.

La noticia también explicó la ausencia de Coppola en su participación prevista en el programa radial de Guido Kaczka en La 100 , donde suele colaborar.

Con el correr de las horas, su hija Bárbara llevó tranquilidad y aclaró cuál era realmente la situación. La información fue revelada en el programa A la tarde (América), donde la periodista Cora Debarbieri contó que se comunicó directamente con ella.

“ Mi papá ya está en su casa. Solamente le hicieron estudios que requerían que esté algunas horas en la clínica, pero todo bien. Gracias por preocuparse ”, expresó la joven en un mensaje que fue leído al aire.

De esta manera, confirmó que no se trató de una internación de urgencia, sino de una breve permanencia en la clínica para realizar controles médicos.

La panelista Débora D’Amato explicó que los estudios estaban programados y vinculados a controles respiratorios. Según detalló, los médicos le indicaron realizar un chequeo tras las secuelas que el empresario arrastra desde que contrajo coronavirus.

Secuelas del COVID

En 2021, Coppola atravesó un delicado cuadro de COVID-19 que lo mantuvo 13 días internado en terapia intensiva.

Tiempo después, el propio empresario contó que aquella enfermedad le dejó secuelas pulmonares, lo que derivó en distintos controles médicos en los años posteriores.

Según trascendió, los estudios realizados en las últimas horas forman parte de ese seguimiento clínico. Mientras tanto, desde su entorno buscaron llevar tranquilidad y señalaron que el empresario no atraviesa un cuadro grave.