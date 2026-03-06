Derrumbe en Parque Patricios: la Fiscalía dispuso una serie de medidas para detectar responsables penales Por Vanesa Petrillo + Seguir en









Se definieron tareas de demolición y el retiro de escombros para poder esclarecer las causas que provocaron la caída de un edificio de Procrear.

Comienzan las tareas de peritaje para dilucidar si hubo responsables penales. C5N

La Fiscalía PCyF 31, a cargo de María del Rosario Selvatici, inició este martes por la mañana una investigación por el derrumbe del estacionamiento de un edificio de Procrear en el barrio porteño Parque Patricios, que dejó más de 200 vecinos afectados.

La Fiscalía intervino desde el mismo momento del hecho disponiendo una batería de medidas urgentes orientadas al esclarecimiento del delito, la determinación de sus causales y la preservación integral de la prueba.

En ese marco, la investigación se encuentra actualmente en pleno trámite y continúa avanzando con distintas diligencias tendientes a establecer las circunstancias en que se produjo el derrumbe y las eventuales responsabilidades penales que pudieran derivarse de lo ocurrido.

Derrumbe en Parque Patricios: las medidas de la Fiscalía Luego de haberse adoptado los recaudos necesarios para resguardar a todas las personas involucradas, la Fiscalía autorizó la realización de las tareas de apuntalamiento en el lugar, la demolición y el retiro de escombros. Del mismo modo, se autorizó la remoción y reubicación de vehículos y el ingreso ordenado y coordinado de las personas afectadas, todo ello bajo estrictas condiciones de seguridad y en coordinación con el gobierno de la CABA.

El número de personas a ingresar, a los fines de retirar pertenencias estrictamente esenciales, debe ser reducido al mínimo posible –esto es una por inmueble-. A su vez, el ingreso deberá realizarse en forma ordenada y coordinada con personal del GCBA, acreditando su residencia en la vivienda en cuestión, y con acompañamiento de personal de bomberos y/o de emergencias.

En función del resguardo de la seguridad e integridad física de los residentes, se deberán llevar a cabo los recaudos necesarios al momento del ingreso al lugar. Por tal motivo, se deberá establecer por escrito la conformidad expresa de los profesionales responsables del Plan de Trabajos autorizado y coordinado con los mismos, para no entorpecer tales labores y minimizar los riesgos a las personas ingresantes. Cabe destacar que desde el inicio de la intervención, la Fiscalía priorizó en todo momento la seguridad y la integridad física de las personas, procurando que cada una de las medidas adoptadas pudiera llevarse a cabo sin poner en riesgo a los vecinos, ni a quienes debieran ingresar al lugar. Entre las medidas dispuestas se encuentra, además, la producción de los informes periciales destinados a determinar las causales del derrumbe, cuya realización fue impulsada desde un primer momento con preservación total de la prueba. De esta manera, la Fiscalía continuará impulsando todas las medidas necesarias para el total esclarecimiento de lo ocurrido.