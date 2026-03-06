Se mueven las piezas: en medio del conflicto, Vladímir Putin habló con el presidente de Irán + Seguir en









Se trata de la primera conversación oficial tras el inicio del conflicto. Funcionarios estadounidenses aseguran que Moscú habría entregado información que podría ayudar a Teherán a identificar buques y aeronaves de EEUU.

Vladímir Putin con su par iraní, Masud Pezeshkian.

Mientras crecen las alertas en los EEUU por posibles filtraciones de inteligencia, se concretó la primera conversación oficial entre el presidente Vladímir Putin y su par de Irán, Masud Pezeshkian, quien fue uno de los blancos de los ataques el pasado sábado.

Según un comunicado del Kremlin, el mandatario ruso manifestó sus condolencias por las pérdidas civiles y la muerte del ayatola Alí Jameneí, En ese marco, Putin le habría asegurado estar "en contacto constante con los líderes de los países miembros del Consejo de Cooperación del Golfo". Ante ello, Pezeshkian le habría agradecido por solidarizarse con el pueblo iraní "que defiende la soberanía e independencia de su patria" y le habría proporcionado información "sobre el desarrollo de la situación en el marco de la actual fase aguda del conflicto".

Consultado en conferencia de prensa, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que Teherán no solicitó asistencia militar adicional a Moscú desde el inicio del conflicto. Aunque confirmó que continúan los contactos entre ambos gobiernos, evitó responder directamente si Rusia ha brindado algún tipo de apoyo militar o de inteligencia a Irán en el marco de la guerra.

EEUU acusa a Rusia de haber entregado información a Irán Según EEUU, Rusia habría proporcionado a Irán información que podría facilitar la identificación de buques de guerra, aeronaves y otros activos militares de EEUU en la región. Así lo indicaron dos funcionarios con conocimiento de informes de inteligencia estadounidenses, quienes hablaron bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad del tema.

donald trump vladimir putin conflicto iran israel.jpg ChatGPT Según las fuentes citadas por Los Ángeles Times, los reportes de inteligencia no muestran que Moscú esté dando instrucciones directas a Teherán sobre cómo utilizar esos datos. Sin embargo, se trata de la primera señal de un posible involucramiento ruso en el conflicto que EEUU e Israel iniciaron contra Irán hace una semana.

Rusia es uno de los pocos países que mantiene una relación cercana con el gobierno iraní, que durante años enfrentó sanciones internacionales y aislamiento diplomático debido a su programa nuclear y su apoyo a grupos aliados en Medio Oriente, entre ellos Hezbollah, Hamás y los hutíes. Desde la Casa Blanca buscaron restar importancia a los reportes sobre el intercambio de inteligencia. La secretaria de prensa presidencial, Karoline Leavitt, afirmó ante periodistas que la supuesta colaboración rusa “claramente no está marcando ninguna diferencia” en las operaciones militares, y aseguró que las fuerzas estadounidenses están “diezmando por completo” a Irán. Consultada sobre si el presidente Donald Trump había conversado con el mandatario ruso Vladimir Putin acerca de este asunto o si Washington evalúa posibles represalias, Leavitt evitó responder y sostuvo que será el propio Trump quien se pronuncie al respecto.