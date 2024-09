Donald Trump presentó su propia plataforma de criptomonedas y lanzó su propio token

El expresidente y candidato republicano a la presidencia de EEUU, Donald Trump, presentó su proyecto de criptomonedas World Liberty Financial (WLF), que este lunes anunció el lanzamiento de su token de gobernanza WLFI.

En una retransmisión anunciada como un "discurso sobre el estado de las criptomonedas" a través de X Spaces, Trump estuvo junto a su hijo Donald Trump Jr y otros miembros de WLF desde su residencia en Florida, Mar-a-Lago, aunque apenas compartió ninguna información sobre este proyecto. " Vamos a hacer que nuestro país sea más grande que nunca , y ustedes van a ser felices, y van a amar su cripto" señaló Trump, al tiempo que reconoció que el avance en la industria criptográfica "es una de esas cosas que tenemos que hacer, nos guste o no".

Las características del Token Trump

En dicha comparecencia, Zak Folkman, uno de los fundadores del proyecto, anunció que el token de gobernanza WLFI será intransferible y no proporcionará ningún rédito económico, recalcando que solo buscan compradores que no pretendan obtener un rendimiento económico. Asimismo, Trump Jr aseguró que estos tokens servirán a personas que no tienen acceso al crédito de la banca tradicional.