Los acontecimientos de los últimos días sugieren que Silicon Valley y Donald Trump comparten una visión imperial del poder, que fomenta una cultura de impunidad. Esto debería preocupar a EEUU y al mundo.

Es difícil decidir qué fue más escandaloso. ¿Fue el espectáculo de la junta directiva de Nvidia —que apenas una semana antes había declarado que Jensen Huang había actuado de manera "incompatible con el código de conducta , los estándares y las normas culturales de la empresa"— restituyéndolo como director ejecutivo antes incluso de haber concluido la investigación sobre su relación extramatrimonial con una supuesta agente china? ¿O fue Donald Trump interviniendo en la reunión para exigir que se le devolviera el puesto al Huang, y luego alardeando de su éxito en televisión?

El regreso de Huang es escandaloso . Pero, en cierto modo, no sorprende. Los acontecimientos de los últimos días sugieren que Silicon Valley y el presidente de EEUU Unidos comparten una visión imperial del poder, que fomenta una cultura de impunidad. Esto debería preocupar a Estados Unidos y al mundo.

En las últimas décadas, Silicon Valley ha adoptado una visión del control corporativo que idolatra a los fundadores y ridiculiza el gobierno corporativo . Esta actitud se remonta al regreso triunfal de Steve Jobs a Apple a finales de los 90 y, desde entonces, se ha consolidado en las acciones con derecho a voto privilegiado de los fundadores de gigantes como Google , Meta y SpaceX . Sin embargo, se mantiene incluso en casos donde el fundador carece de control formal. Un ejemplo es la restitución de Sam Altman como director de OpenAI en 2023. Tanto él como Huang lograron imponerse a sus juntas directivas, en parte gracias a la presión ejercida por otros magnates de Silicon Valley.

Los fundadores brillantes pueden lograr cosas extraordinarias . La reacción eufórica de los inversores ante el regreso de Huang —el valor de mercado de Nvidia aumentó en 1 billón de dólares— demuestra el gran valor que le atribuyen, especialmente teniendo en cuenta las garantías de Trump de que el director ejecutivo no se enfrenta a ningún proceso judicial.

Sin embargo, el poder sin límites suele conducir a una imprudencia que, a la larga, puede perjudicar a las empresas y, en ocasiones, a la sociedad en su conjunto. Estados Unidos se alejó de las empresas controladas por sus fundadores en el siglo XX precisamente para evitar este tipo de riesgos. Tras haber creado la mayor empresa automovilística de Estados Unidos, Henry Ford cedió su dominio al negarse obstinadamente, en la década de 1920, a modernizar el Modelo T. La arrogancia de otros fundadores autocráticos, desde Samuel Insull hasta Howard Hughes , tuvo consecuencias igualmente desastrosas para sus negocios.

No debería sorprender que la idealización de los fundadores de empresas tecnológicas también haya tenido consecuencias negativas. Mark Zuckerberg ha restado importancia repetidamente a las quejas de los accionistas de Meta sobre sus costosos proyectos paralelos. También se le acusa de haber ignorado las advertencias de sus empleados sobre el envenenamiento del debate público y el daño a la salud mental de los jóvenes por parte de sus plataformas de redes sociales. Se alega que, bajo la dirección de Huang, Nvidia hizo la vista gorda ante los intentos de China por acceder a sus chips. Además, se dice que Huang tuvo relaciones extramatrimoniales con al menos dos subordinadas.

El poder sin control resulta aún más preocupante en manos de los líderes gubernamentales. Trump tenía varios motivos para intervenir en favor de Huang. Uno de ellos era el temor a que Nvidia se hundiera sin su veterano director ejecutivo, provocando así el desplome de la bolsa. «Tenemos que proteger a nuestros genios», declaró el presidente, quien, casualmente, posee acciones de Nvidia. Además, ve en el director ejecutivo del gigante de los chips un reflejo de sus propias batallas con los críticos. Tras el regreso de Huang, el presidente publicó en internet una versión modificada de la imagen viral en la que aparece levantando el puño desafiante mientras sangra tras un intento de asesinato. En su lugar, aparece Huang, sosteniendo en alto un sujetador rojo. Trump parece impasible ante la derrota de su partido en las elecciones de mitad de mandato y la creciente reacción en contra de la IA.

El Congreso debe actuar. Es alentador que muchos republicanos se hayan unido a los demócratas para condenar la reincorporación de Huang. Ahora deben colaborar para investigar por qué Nvidia y el Departamento de Comercio no controlaron las exportaciones de chips y promover legislación para reforzar la vigilancia. Resulta inconcebible que Howard Lutnick, el secretario de Comercio que permitió que los chips de Nvidia cayeran en manos chinas, aún conserve su puesto.

Los accionistas podrían estar encantados con la recuperación de las acciones de Nvidia. Sin embargo, a largo plazo, les convendría más un consejo de administración más competente que actuara como contrapeso a Huang y garantizara la existencia de un plan de sucesión. A pesar de las grandes cualidades de CEO, su alianza con Trump convertirá a la empresa en objetivo de los demócratas, uno de los cuales podría llegar a la Casa Blanca en poco más de dos años.

El regreso de Huang transmite un mensaje peligroso: que los líderes de las empresas más importantes de Estados Unidos no rendirán cuentas mientras gocen del favor del presidente. Permitir que una élite privilegiada actúe a su antojo socava la confianza en el estado de derecho. No es la manera de gestionar una economía.

© The Economist Newspaper Limited., 2026