Ecuador emitió deuda a una tasa menor al 9%: las señales que mira la city para una eventual colocación de Argentina

El país sudamericano anunció que recibió ofertas por un monto récord de u$s18.000 millones en su reciente colocación de deuda internacional, y la city ya analiza los resultados de esta emisión.

Finalmente se conoció el resultado de la colocación de deuda de Ecuador , que recibió un monto récord de oferta , por lo que consiguió emitir bonos a menos del 9% de tasa . Según opinaron expertos de la city , este resultado refleja que existe un “sólido apetito por activos emergentes” , en momentos en que Argentina logró que su riesgo país perfore por primera vez en casi ocho años los 500 puntos , lo que podría dejar un camino óptimo para que el equipo de Luis Caputo decida salir a buscar financiamiento internacional en el corto plazo .

Ecuador anunció haber recibido ofertas por un monto récord de u$s18.000 millones en su reciente colocación de deuda internacional, lo que diversos analistas consideraron como una señal de que existe un “fuerte apetito por riesgo emergente en el actual escenario global” .

“La demanda más que cuadruplicó los u$s4.000 millones finalmente adjudicados en las dos colocaciones a 2034 y 2029 . Así, el país logró reducir de forma significativa los rendimientos respecto de los niveles inicialmente esperados: la tasa de colocación promedió el 9%, frente a expectativas cercanas al 10%” , detalló en esta jornada PPI .

Justamente sobre el rendimiento resultante, Sariha Moya, ministra de Economía y Finanzas de Ecuador , dijo: “Ecuador logró esta vez emitir bonos a menos del 9%, lo cual da cuenta del nivel de interés que existe desde los inversionistas hacia Ecuador” . Así, la cartera que dirige confirmó que la colocación, la más grande en la historia del país , se realizó con una demanda histórica proveniente de más de 340 inversionistas internacionales , lo que representó una sobresuscripción de 4,5 veces .

En ese marco, el riesgo país de Ecuador se ubica en esta jornada en 413 puntos , según mide J.P. Morgan . Argentina , por su parte, se establece en 485 puntos .

Para PPI, este episodio que “confirma el sólido apetito por activos emergentes, encuentra a Argentina en un momento oportuno”.

“Tras una destacada racha de acumulación de reservas por parte del Banco Central, u$s1.049 millones en lo que va de enero, el riesgo país argentino logró comprimir por debajo de los 500 puntos básicos. En este marco, la exitosa colocación de Ecuador se suma como una señal externa adicional que puede jugar a favor de la narrativa local”.

“En ese sentido, la emisión actúa como un benchmark de precios para el segmento high yield emergente, al mostrar que el mercado estaría dispuesto a financiar a soberanos con perfiles crediticios similares a tasas cercanas al 9%”, aportó Wise Capital.

Deuda de países emergentes: qué señales llegan al país

Desde Max Capital también resaltaron que el “contexto global mejoró para la deuda EM, en particular a partir de la exitosa oferta de recompra de Ecuador”, ya que el rally de los bonos ecuatorianos también arrastró a los bonos argentinos, “tanto por arbitraje de rendimientos como por la expectativa de que Argentina pueda llevar adelante una operación similar más adelante, aprovechando el contexto y la narrativa favorable en torno al país”.

También desde One618 destacaron que esta semana, en renta fija, el contexto sostuvo al crédito y la deuda emergente, “reforzando el atractivo relativo de la región”. Lo que sucedió fue que estas últimas jornadas estuvieron marcadas por la debilidad del dólar, que volvió a actuar como principal catalizador de flujos a nivel global.

“La caída del DXY impulsó la rotación hacia activos fuera de Estados Unidos, con un desempeño destacado de LatAm y, en particular, Brasil, que lideraron las subas en equity”, explicó el mismo informe, que también detalló que, en contraste, el mercado estadounidense mostró un tono más apagado.