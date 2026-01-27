Efecto Donald Trump: Ecuador subió 900% la tarifa de transporte del petróleo desde Colombia

El gobierno de Noboa la aumentó de 3 a 30 dólares en medio de tensiones por el narcotráfico en la frontera. Una misión de EEUU está en Quito.

El gobierno de Daniel Noboa en Ecuador aumentó un 900% la tarifa del transporte de petróleo desde Colombia , llevándolo de 3 a 30 dólares, en medio de una guerra arancelaria al mejor estilo Donald Trump .

Ambos países se castigaron mutuamente con aranceles de 30%, lo que intensificó una disputa comercial y diplomática con un foco en el narcotráfico en la frontera común. Tras la disputa iniciada por Noboa la semana pasada, el gobierno colombiano de Gustavo Petro suspendió la venta de electricidad, de la que Ecuador es deficitaria.

"Hicimos un cambio en el valor de la tarifa" aplicada a la estatal colombiana Ecopetrol por el uso del Sistema del Oleoducto Transecuatoriano (SOTE ), de propiedad de Ecuador, anunció la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano , y agregó que "en vez de 3 son 30 dólares" por barril.

Según el gobierno ecuatoriano, la inédita medida está sustentada en valoraciones técnicas y legales sobre la situación con Colombia. “Por el Sote pasa el crudo que es de Ecopetrol, que entrega alrededor de 12.000 barriles diarios”, precisó la ministra ecuatoriana en diálogo con la prensa, por lo que se espera un impacto inmediato en la economía colombiana.

Manzano insistió en que Ecuador tomó las medidas arancelarias respondiendo a los problemas que enfrenta Colombia en materia de seguridad, específicamente vinculados al narcotráfico, que afectan a la frontera. Según Quito, en distintas zonas donde operan los oleoductos se han registrado atentados de grupos criminales.

La tensión entre Ecuador y Colombia se da en momentos en que el gobierno estadounidense de Donald Trump amenazó a Petro con represalias también por lo que considera son fallas en su política antinarco.

Noboa es uno de los aliados de Washington en América Latina, una relación fuertemente cimentada por la alianza contra el narcotráfico. En ese marco, el Gobierno ecuatoriano informó que intensificó junto a EEUU intensificaron sus esfuerzos para enfrentar el narcotráfico, en un contexto donde la frontera con Colombia se ha vuelto un eje clave de preocupación.