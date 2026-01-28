Venezuela: los argentinos respaldan la captura de Nicolás Maduro, pero advierten el intervencionismo de EEUU en la región

Una investigación de la red WIN en diversos países latinoamericanos indicó que, según la opinión pública, la transición del país venezolano debe ser liderado por los propios ciudadanos mediante elecciones.

La red WIN realizó una encuesta en Argentina , Colombia, México, Chile, Paraguay y Ecuador con 4.032 entrevistas, entre el 7 y el 20 de enero, donde un 57% de los argentinos encuestados se mostró a favor de la captura de Nicolás Maduro . Mientras que, el consenso general subrayó que la transición en Venezuela debe ser liderada por los propios ciudadanos mediante elecciones .

El operativo que culminó con la detención del expresidente venezolano fue el resultado de inteligencia y una coordinación directa entre agencias estadounidenses. Las Fuerzas Armadas de EEUU ejecutaron una operación de extracción de alta complejidad, bajo el nombre clave “Resolución Absoluta” , seguida en tiempo real por Trump y el secretario de Defensa Pete Hegseth desde una sala de situación montada en Mar-a-Lago.

También, se analizó la posición frente a la posibilidad de nuevas intervenciones de EEUU , a partir de declaraciones del presidente Donald Trump, en las que se mencionó la eventual intervención en Colombia, Cuba, México y Groenlandia. En este caso, la respuesta fue de desacuerdo mayoritario en los países encuestados .

Worldwide Independent Network of Market Research ( WIN ) es una red global que realiza investigación de Mercado y Encuestas de opinión en todos los continentes. Voices! es integrante de la red realizando los estudios en Argentina, el cual tiene gran experiencia en estudios nacionales e internacionales.

De acuerdo al operativo de detención que estuvo a cargo de helicópteros MH-60 y MH-47 del regimiento conocido como “Night Stalkers” , los cuales permitieron el ingreso de los comandos sin resistencia efectiva, en la mayoría de los países encuestados se respaldó la captura y traslado de Maduro para ser juzgado en EEUU : Argentina (57%), Ecuador (81%), Paraguay (67%), Colombia (63%), Chile (61%), y es más bajo en México (47%) , donde además crece el desacuerdo (41%, el mayor de la región).

Especialmente en Argentina, se demostró una opinión pública con una posición doble. Por un lado, existe disposición mayoritaria a avalar las acciones tomadas contra Nicolás Maduro; por el otro, aparece un rechazo amplio a que EEUU traslade esa lógica hacia un intervencionismo regional más amplio: un 57% está de acuerdo, un 20% está en desacuerdo y un 23% no sabe.

Quienes más están de acuerdo son los hombres con un 62% y, 51% las mujeres. Un 62% representa a los más jóvenes y un 54% a los mayores. El acuerdo es más elevado en los estratos de mayor poder adquisitivo. En cuanto a preferencias políticas, los simpatizantes de La Libertad Avanza están más de acuerdo (80%). También el acuerdo es alto en el peronismo no kirchnerista (61%) mientras que entre los simpatizantes kirchneristas la mayoría está en desacuerdo.

encuesta sobre evenzuela 2 (1) Encuesta de la red WIN. WIN, Voices! en Argentina

De acuerdo a quién debería liderar una eventual transición política en Venezuela, el 52% encuestado ratificó que el proceso debería ser manejado por el pueblo venezolano mediante elecciones. Esta preferencia es más alta en Paraguay (62%) y México (61%), y un poco más baja en Colombia (48%), Ecuador (47%). Mientras que, Argentina obtuvo el porcentaje más bajo (43%).

Según Argentina, “el propio pueblo venezolano mediante elecciones” (43%). Sin embargo, aparecen alternativas como Edmundo González y María Corina Machado (11%), la ONU u otra organización internacional (9%) y recién luego el gobierno de EEUU (7%). El 23% no responde

Encuesta sobre Venezuela 1 (1) Encuesta de la red WIN. WIN, Voices! en Argentina

Luego del ataque de Venezuela, Donald Trump, junto con dos de sus funcionarios, Marco Rubio y Stephen Miller, declararon en varias oportunidades que podrían considerar intervenir en Colombia, México, Cuba y Groenlandia. Debido a esto, luego de preguntarles a los encuestados, la mayoría está en desacuerdo. Por países, el rechazo es más intenso en Colombia (68%) y México (68%), seguidos por Argentina (63%).

Frente a esa posibilidad, la opinión pública argentina marca un límite: 63% está en desacuerdo, mientras que el acuerdo alcanza apenas 13%; un 24% se declaró neutral. El desacuerdo se intensifica entre simpatizantes kirchneristas (94%) y del peronismo no kirchnerista (82%). De lo contrario, baja a 33% entre simpatizantes de La Libertad Avanza, donde la mayor proporción se define ni de acuerdo ni en desacuerdo (45%).