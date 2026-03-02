Tres obras de Picasso serán subastadas en una prestigiosa galería de Londres + Seguir en









La casa Christie’s pondrá a la venta el 5 de marzo piezas realizadas entre 1929 y 1964 por Pablo Picasso. Son pinturas que recorren distintas etapas creativas del artista español.

La casa de subastas Christie’s pondrá a la venta el próximo 5 de marzo en Londres tres obras de Pablo Picasso, realizadas entre 1929 y 1964, que reflejan la amplitud y evolución estilística del artista español a lo largo de más de tres décadas.

La pieza con mayor estimación es La peintre et son modèle (1964), valuada entre siete y diez millones de libras (entre ocho y 11,5 millones de euros). Pintada a mediados de los años sesenta e integrada en la serie “Artista y modelo”, la obra destaca por la fuerza de sus pinceladas, que reflejan la energía y la libertad creativa del maestro malagueño en esa etapa. “El cuadro tiene casi dos metros de altura; es el más grande que Picasso pintó en los años 60. Es impresionante”, afirmó Michèle McMullan, especialista en Arte Moderno de la firma.

La segunda obra que saldrá a subasta es Nu debout et femmes assises (1939), con una valoración estimada de entre tres y cinco millones de libras (3,5 a 5,74 millones de euros), y se perfila como otra de las piezas fuertes de la jornada. El cuadro integra una colección más amplia de 230 pinturas y figura entre las 34 más relevantes del conjunto, lo que refuerza su atractivo para coleccionistas e inversores.

cuadros-picasso-2 Nu debout et femmes assises (1939). Según Olivier Camu, subdirector de Arte Moderno e Impresionismo de Christie’s, se trata de la mejor obra de esa colección. Fue pintada en Burdeos, ciudad a la que el artista se trasladó desde París ante la expansión nazi, iniciada el 1 de septiembre de 1939 con la invasión alemana de Polonia.

La subasta se completará con Figure (1929), de un valor estimado entre 600.000 y 800.000 libras (casi 690.000 a 918.000 euros), creada en un período de profunda transformación personal y artística, en el que el pintor experimentó con la metamorfosis y la distorsión de la figura humana, sentando las bases de un nuevo lenguaje plástico.

cuadros-picasso La peintre et son modèle (1964) y Figure (1929). Un cuadro inédito de Pablo Picasso sale a subasta en París Un retrato inédito de Pablo Picasso a su musa Dora Maar fue presentado en septiembre de 2025 en una casa de subastas de París. La obra, titulada Busto de mujer con sombrero de flores (Dora Maar) y pintada en julio de 1943, había permanecido desde 1944 en manos de la misma familia y nunca había sido exhibida al público. El lienzo, de estilo cubista y colores vibrantes, que eran inusuales en ese período, mostraba a Maar con un tocado floral y una expresión melancólica. Especialistas subrayaron su relevancia histórica y la consideraron uno de los últimos retratos que Picasso dedicó a quien fue su pareja durante una década. Según los expertos, la tristeza que transmite la imagen podría vincularse con el momento personal del pintor, que por entonces ya había iniciado su relación con Françoise Gilot. Además, destacaron que la obra se conservaba casi en estado original, sin barniz ni restauraciones. El subastador Christophe Lucien remarcó que la pieza solo había sido vista en una muestra privada organizada por el propio artista en su taller en los años 40, lo que reforzó su carácter excepcional dentro del mercado y la historia del arte.

