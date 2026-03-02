El dólar blue retrocedió y tocó su nivel más bajo en casi cuatro meses + Seguir en









El tipo de cambio paralelo bajó $5 y mantiene una brecha con el tipo de cambio oficial del 1,8%.

El dólar blue retrocedió este lunes. Depositphotos

El dólar blue cayó y cerró a $1.400 para la compra y a $1.420 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

El tipo de cambio paralelo retrocedió $5 y alcanzó su nivel más bajo en casi cuatro meses, desde el 7 de noviembre del 2025. En ese contexto, la brecha con el tipo de cambio mayorista llegó al 1,8%.

A cuánto operó el dólar oficial hoy, lunes 2 de marzo En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.395 para la venta.

Valor del CCL hoy, lunes 2 de marzo El dólar CCL opera a $1.459,73 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,6%.

Valor del dólar MEP hoy, lunes 2 de marzo El dólar MEP opera a $1.418,17 y la brecha con el dólar oficial es de 1.7%.

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 2 de marzo El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.839,50. Cotización del dólar cripto hoy, lunes 2 de marzo El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.459,66, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, lunes 2 de marzo Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s68.923,04, según Binance.