2 de marzo 2026 - 17:44

El dólar blue retrocedió y tocó su nivel más bajo en casi cuatro meses

El tipo de cambio paralelo bajó $5 y mantiene una brecha con el tipo de cambio oficial del 1,8%.

El dólar blue retrocedió este lunes.

El dólar blue retrocedió este lunes.

Depositphotos

El dólar blue cayó y cerró a $1.400 para la compra y a $1.420 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

El tipo de cambio paralelo retrocedió $5 y alcanzó su nivel más bajo en casi cuatro meses, desde el 7 de noviembre del 2025. En ese contexto, la brecha con el tipo de cambio mayorista llegó al 1,8%.

Informate más

A cuánto operó el dólar oficial hoy, lunes 2 de marzo

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.395 para la venta.

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 2 de marzo

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.839,50.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 2 de marzo

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.459,66, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, lunes 2 de marzo

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s68.923,04, según Binance.

