El petróleo extiende su escalada en el cierre de la semana y los mercados globales no logran estabilizarse

El barril de petróleo se encuentra en su nivel más alto en meses, con subas semanales por encima del 20%. En Wall Street adelante una nueva jornada de bajas, aunque el dato de empleo que se conocerá esta mañana podría cambiar el humor del mercado.

Por la guerra, el gas europeo está en su nivel más altodesde 2023.

Los principales índices de Wall Street bajan la preapertura de este viernes, prolongando las pérdidas de la rueda previa, mientras los inversores empiezan a concebir la idea de que el conflicto en Medio Oriente puede extenderse más de lo originalmente concebido. Por esa razón, el petróleo mantiene la tendencia al alza en el arranque de esta jornada, aunque con incrementos más moderados .

El crudo europeo Brent avanza otros 2,1% hasta los u$s87,15 el barril, acumulando un incremento semanal de 20% y alcanzando su nivel más alto desde julio del año pasado. De manera, el petróleo estadounidense WTI salta 3,79% hasta los u$s84,17, su cotización más alta desde abril de 2024 , luego de que esta semana avanzara 25%.

A pesar de que el ritmo de los incrementos se ha desacelerado, algunos analistas advierten que una guerra prolongada con corte de suministro podría elevar los precios por encima de los u$s100 .

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 cae 0,27% en el "premarket" , mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 0,38%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,18% a la baja.

El cierre de facto del estrecho de Ormuz llenó de incertidumbre a los mercados.

En la previa, las acciones con mayores subas son CF Industries (+3,75%), Dow Inc (+2,7%) y The Mosaic Company (+2,59%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Cooper (-3,65%), Teradyne (-1,83%) y Micron (-1,44%).

Antes de la apertura oficial de Wall Street se conocerá el dato de empleo de EEUU. El mercado proyecta un incremento en 58.000 puestos en febrero, por lo que un dato por debajo de lo estimado podría impactar sobre el rumbo de la política monetaria de la Reserva Federal (Fed).

Los mercados de Asia y Europa

En el resto del mundo, la situación es mixta. En Europa, el Euro Stoxx cae 0,15% y alcanza su máximo histórico. A nivel local, el DAX alemán aumenta 0,19% y el CAC francés baja 0,10%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,11%.

En cuanto al impacto de la guerra, el HSB destacó que "el transporte marítimo en el estrecho de Ormuz prácticamente se ha paralizado, lo que ha provocado un fuerte aumento de los precios internacionales del petróleo y ha impulsado los precios del gas natural europeo a su nivel más alto desde 2023".

Y agregaron que "los recientes acontecimientos geopolíticos podrían obligar a la UE a reconsiderar la autorización de las importaciones de gas ruso".

En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 1,72%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,38%. Mientras, el Kospi surcoreano aumentó apenas 0,02% y Nikkei 225 japonés aumentó 0,63%.