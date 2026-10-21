El BCRA moderó las compras y las reservas se mantuvieron arriba de los u$s50.000 millones por quinta rueda

El Central adquirió u$s46 millones, menos de la mitad que el martes, aunque extendió su racha compradora a 17 ruedas. Las reservas superaron los u$s50.200 millones, mientras el dólar oficial avanzó levemente y los futuros operaron en baja.

El BCRA moderó las compras de dólares, aunque las reservas volvieron a subir y superaron los u$s50.200 millones, mientras el mayorista avanzó levemente y los futuros operaron en baja.

El Banco Central (BCRA) moderó este miércoles 21 de octubre el ritmo de compras de dólares , después de la recuperación registrada en la jornada anterior, aunque logró extender a 17 ruedas consecutivas su racha compradora. La autoridad monetaria adquirió u$s46 millones, menos de la mitad de los u$s103 millones del martes , y elevó a u$s1.149 millones el saldo positivo acumulado en octubre .

La desaceleración se produjo pese a que el volumen negociado se mantuvo en torno a los u$s673 millones, prácticamente sin cambios respecto del día anterior. En consecuencia, la participación del BCRA sobre las operaciones del mercado oficial se redujo del 15% al 7% , lo que indica que quedó un menor excedente de divisas disponible para la intervención oficial.

Si bien los datos no permiten determinar cuánto respondió a cambios en la oferta o en la demanda privada, el resultado muestra que la capacidad de compra del Central puede variar considerablemente incluso en jornadas con niveles similares de actividad.

De todos modos, la menor intervención de este miércoles no modificó sustancialmente el balance favorable de octubre . Con un promedio diario de compras de u$s82 millones, el BCRA mantiene un ritmo muy superior al de septiembre, cuando adquiría unos u$s22 millones por rueda, y al de agosto, con u$s38 millones. De hecho, las compras acumuladas en lo que va del mes ya superaron ampliamente los registros completos de ambos períodos, a pesar de la moderación observada en las últimas jornadas.

Esta acumulación también contribuyó a sostener las reservas internacionales brutas , que aumentaron u$s24 millones y cerraron en u$s50.225 millones y se matuvieron por encima del nivel de los u$s50.000 millones por quinta rueda consecutiva aunque la mejora fue inferior a las compras realizadas en el mercado. A diferencia de otras jornadas, las cotizaciones internacionales registraron movimientos relativamente acotados.

En este contexto, el oro avanzó 0,06% y el índice dólar permaneció estable, mientras que la libra se apreció 0,56% y el yuan ganó 0,03%. En contraste, el euro retrocedió 0,04%, mientras que el yen se mantuvo sin cambios. Así, aunque la valuación de las tenencias pudo incidir en el resultado, la diferencia entre las compras y la variación de reservas también depende de otros movimientos financieros que no fueron desagregados en la información disponible.

El dólar siguió subiendo, pero los futuros retrocedieron

La menor absorción de divisas por parte del Central coincidió con una nueva suba del dólar mayorista, que avanzó apenas un peso y cerró en $1.526. De esta manera, la cotización prolongó la recuperación iniciada el viernes, aunque con un movimiento considerablemente más moderado que el registrado el lunes. El avance acumulado, por lo tanto, todavía no se tradujo en una aceleración sostenida de los precios, sino en una recuperación gradual después de las bajas de las semanas anteriores.

En el mercado financiero, en cambio, las diferencias entre las cotizaciones fueron más pronunciadas. Mientras el MEP avanzó apenas 0,10%, hasta $1.547,78, el contado con liquidación subió 0,76% y alcanzó los $1.636,11. Como resultado, la brecha entre ambos tipos de cambio, conocida como canje, se amplió hasta el 5,71%. Por su parte, el dólar blue retrocedió 0,32%, a $1.565, y redujo su diferencia respecto del mayorista al 2,56%.

Sin embargo, la recuperación del dólar en el mercado de contado no estuvo acompañada por una mayor demanda generalizada de cobertura en futuros. Por el contrario, los contratos registraron una caída promedio del 0,10%, con bajas del 0,03% para octubre, del 0,06% para noviembre y del 0,09% para diciembre. La tendencia se extendió a buena parte de 2027, particularmente a abril y mayo, cuyos contratos retrocedieron 0,20% y 0,23%, respectivamente. Esta divergencia sugiere que, pese a la recuperación reciente del mayorista, los precios de los futuros no reflejaron una aceleración de la depreciación esperada.

A su vez, las tasas de interés en pesos volvieron a subir, con un incremento de la TAMAR del 24% al 24,38% anual y de la BADLAR del 22,06% al 23,25%. En tanto, las tasas implícitas de los futuros se ubicaron en 2,12% mensual para octubre y 1,70% para noviembre. Aunque se trata de indicadores de distinta naturaleza y plazo, la combinación de rendimientos en pesos más elevados y contratos de futuros en baja puede contribuir a sostener el atractivo relativo de las posiciones en moneda local.

De todos modos, su continuidad dependerá de que las expectativas cambiarias no se deterioren y de que el diferencial de rendimientos siga compensando los riesgos de mantener activos en pesos.