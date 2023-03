El BCRA profundiza monitoreo de bancos y fintechs tras quejas y reclamos de usuarios

De este modo, busca promover que las entidades financieras, emisoras de tarjetas de crédito y proveedores no financieros de créditos (fintechs) incorporen acciones preventivas, refuercen la protección de los derechos básicos de las personas usuarias de servicios financieros, y minimicen los incidentes que las puedan perjudicar. Suma también a partir de marzo de 2023 a los Proveedores de servicios de pago que ofrecen cuentas de pago y los Proveedores de servicios de pago que cumplen la función de iniciación y prestan el servicio de billetera digital.

El modelo de protección a las personas usuarias hace foco en la prevención a partir del análisis sistémico de las problemáticas. Ante los reclamos, se busca llegar a las causas que los provocaron para activar acciones, no sólo para la pronta resolución, sino para prevenir su recurrencia.

Cabe recordar que además de realizar un seguimiento continuo del accionar de las entidades reguladas, asiste a las personas usuarias poniendo a disposición información a través de su sitio web, que incluye formularios donde los usuarios pueden ingresar sus consultas, quejas o reclamos no resueltos por las entidades. También dispone de la cuenta de twitter @BCRAUsuarios utilizada para atender consultas vinculadas con las normativas y canalizar los inconvenientes que puedan darse.

Ante una disconformidad con el servicio o atención de una entidad, es importante tener en cuenta que la primera instancia de reclamo siempre se debe realizar ante la entidad con la que se opera o donde se produjo el inconveniente. Una vez ingresado el trámite, por normativa, la entidad dispone de 3 días hábiles para brindar a la persona el número asignado a su reclamo y un plazo máximo de 10 días hábiles para brindar una respuesta.

También es importante recordar que por disposición del BCRA, cada entidad está obligada a designar un responsable de atención a personas usuarias de servicios financieros, que se encargará de asegurar la adecuada atención. El responsable funciona como una segunda instancia dentro de la misma entidad, por lo que es posible recurrir a él cuando se detectan dificultades para resolver el caso planteado.

Transcurrido el plazo de 10 días, si la respuesta es desfavorable o no satisface sus expectativas, las personas usuarias pueden ingresar al formulario de “reclamos no resueltos” disponible en el sitio web del Banco Central.

La respuesta, en esta etapa de reclamación, provendrá nuevamente de la entidad involucrada o de Defensa del Consumidor, según corresponda. La entidad en cuestión vuelve a analizar el caso y debe reportar al Banco Central la resolución donde conste la notificación a la persona usuaria y la referencia a su derivación desde el BCRA.

Paso a paso para hacer un reclamo ante bancos o fintechs

En resumen, el camino sugerido ante inconvenientes con una entidad, es el siguiente:

• Siempre hacer el reclamo en la entidad y exigir número de trámite.

• Saber que existe un responsable de atención a personas usuarias en cada entidad y que se puede recurrir a él -sus datos figuran en la web de cada entidad y en la del BCRA https://bcra.gob.ar/ BCRAyVos/Responsables_en.asp.

• Si la respuesta al reclamo no fue favorable o no está de acuerdo con ella, se puede presentar en el BCRA un trámite de reclamo no resuelto, utilizando para ello el formulario disponible en el sitio web del BCRA https://bcra.gob.ar/BCRAyVos/Usuarios_Financieros.asp y cumpliendo los requisitos allí indicados. Aquí se inicia una segunda instancia monitoreada por el BCRA, donde la entidad reconsidera el caso y es ella quien va a brindar una nueva respuesta.

• También se puede ingresar el trámite en la ventanilla única de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor https://www.argentina.gob.ar/servicio/iniciar-un-reclamo-ante-la-direccionnacional-de-defensa-del-consumidor-y-arbitraje-del . Desde hace años el Banco Central viene llevando adelante esta política, encolumnada en la búsqueda de tres objetivos básicos (las 3 “P”): proteger a las personas usuarias de servicios financieros respecto del accionar de las entidades; prevenir en las entidades, situaciones de errores o incumplimientos frecuentes; y promover mejores prácticas en beneficio de las personas usuarias