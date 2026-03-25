El paraíso escondido de Jujuy donde solo encontrarás paz, tranquilidad y paisajes impactantes

Con visitas del turismo de todas partes del mundo, este lugar logra maravillar a sus visitantes por su encantador entorno natural.

Jujuy se consolida como un destino único para quienes buscan escapar de los circuitos masivos sin renunciar a los impactantes paisajes naturales. La provincia cuenta con rincones que se consolidan como el escenario ideal para desconectarse de la rutina y explorar una paz sin igual.

Este pequeño paraíso jujeño es una maravilla natural, además de contar con varias alternativas para los turistas que se aventuren a explorarlo. Desde un contacto directo con su fauna hasta el característico y enigmático color de sus aguas, es capaz de enamorar a quienes tomen la decisión de elegirlo como destino para sus vacaciones.

Las Termas del Jordán se encuentran en la localidad de San Francisco , perteneciente al departamento de Valle Grande , en la región oriental de Jujuy. El sitio está emplazado a unos 1.000 metros sobre el nivel del mar, dentro de la Reserva de Biósfera de las Yungas , un ecosistema de selva de montaña.

El color de las aguas de este rincón jujeño es uno de sus mayores atractivos.

Esta ubicación se halla a 160 kilómetros de San Salvador de Jujuy, la capital provincial. El área se caracteriza por una humedad constante y una vegetación exuberante, factores que definen el paisaje y diferencian a esta zona de la aridez típica de la Quebrada de Humahuaca , situada hacia el oeste del territorio jujeño.

La actividad principal consiste en el baño en pozones naturales cuyas aguas presentan un tono turquesa intenso . Este fenómeno visual se produce por la alta mineralización del agua, rica en azufre y calcio. Las vertientes mantienen una temperatura promedio de 30º , lo que permite disfrutar del entorno selvático desde el interior de las piletas naturales situadas junto al río.

El entorno ofrece la posibilidad de observar fauna autóctona de gran valor biológico durante el recorrido. En la zona habitan ejemplares de tucanes, loros y el guacamayo verde, además de registrarse presencia de monos caí en las copas de los árboles. En los sectores más profundos de la selva también residen tapires y pecaríes, especies emblemáticas de la región norteña.

La oferta gastronómica en San Francisco se centra en elaboraciones tradicionales con productos de la zona. Se destacan las empanadas de carne, el pan casero cocido en hornos de barro y platos basados en maíz o papas andinas. Las tortillas a la brasa y el queso de cabra completan una propuesta culinaria marcada por la sencillez y el sabor regional de las Yungas.

Embed - VIENEN DE TODO EL MUNDO A CONOCER ESTAS AGUAS TERMALES | Termas de Jordan, Jujuy

Cómo ir hasta las Termas del Jordán

Para viajar en vehículo particular desde San Salvador de Jujuy se debe tomar la Ruta Nacional 34 en dirección norte hasta la ciudad de Libertador General San Martín. Desde allí se continúa por la Ruta Provincial 83, un camino de ripio y cornisa que atraviesa el Parque Nacional Calilegua; la calzada es angosta y su transitabilidad se ve afectada ante la presencia de lluvias intensas.

Quienes opten por el transporte público deben abordar un micro hacia la terminal de la ciudad mencionada anteriormente. Desde ese punto operan colectivos locales y camionetas compartidas con destino al pueblo de San Francisco, aunque las frecuencias son reducidas y dependen totalmente del estado del camino de montaña para garantizar la seguridad del trayecto.