Faustino Oro ganó en Moscú y quedó a una partida de romper el récord del gran maestro más joven del ajedrez

Con esos resultados, el niño de 12 años suma 5,5 puntos y llega a la última ronda con posibilidades concretas. Se enfrentará al ruso Aleksey Grebnev.

El joven ajedrecista argentino Faustino Oro firmó este miércoles una jornada decisiva en el 21° Open Internacional Aeroflot, que se disputa en Moscú, al conseguir dos victorias que lo dejan a una sola partida de alcanzar el título de gran maestro y romper el récord mundial de precocidad.

Con esos resultados, el niño de 12 años suma 5,5 puntos y llega a la última ronda con posibilidades concretas de completar la tercera norma de gran maestro, el último requisito que exige la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) para otorgar ese título.

La jornada fue exigente: Oro debía ganar ambos encuentros del día para seguir en carrera y respondió con solvencia. Primero derrotó al indio Mandar Lad (Elo 2334) tras 41 movimientos en una partida que se resolvió luego de más de dos horas de juego. Más tarde repitió victoria ante el azerbaiyano Shiroghlan Talibov (Elo 2431), en un duelo en el que manejó la iniciativa con piezas blancas y terminó imponiéndose tras un final de gran precisión.

Qué necesita Faustino Oro para lograr la norma de gran maestro El objetivo del argentino en Moscú no era pelear por el título del torneo, sino cumplir con la tercera norma de gran maestro, el último requisito exigido por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) para obtener ese título.

Oro ya había conseguido dos normas durante 2025, en los torneos Leyendas y Prodigios de Madrid y el Memorial Giardelli-Szmetan de Buenos Aires. Sin embargo, el reglamento establece que la última debe lograrse en un torneo abierto internacional, como el Open Aeroflot.

Además del puntaje en el torneo, la FIDE exige que el jugador alcance una performance superior a 2600 puntos Elo, lo que depende directamente de la fuerza de los rivales enfrentados. Por eso el último emparejamiento del torneo era clave: Oro necesitaba enfrentar a un rival con al menos 2496 puntos de Elo. Si el oponente tenía un ranking inferior, el argentino no podría alcanzar la performance necesaria, aun ganando la partida. Finalmente el sorteo lo emparejó con el ruso Aleksey Grebnev, una de las principales promesas del ajedrez de ese país, campeón mundial Sub 18 en 2023 y ganador del Open de Dubái en 2025. Si Oro logra vencerlo en la última ronda, cumplirá con la norma que le falta y además romperá el récord mundial de precocidad para el título de gran maestro.

