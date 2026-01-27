La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, proyectó un aumento del 55% en la inversión petrolera para 2026 y anticipó una mayor apertura a empresas privadas como eje de la estrategia oficial. El anuncio se dio en el marco de una reforma legal que busca reactivar la producción tras el cambio de gobierno.
Delcy Rodríguez apuesta al petróleo en Venezuela y prevé un salto del 55% en inversiones para 2026
La presidenta interina de Venezuela proyectó un fuerte aumento de la inversión petrolera con mayor apertura a privados y una reforma clave de la Ley de Hidrocarburos.
Las declaraciones se dieron a conocer ante empresarios del sector, en un contexto de transformaciones profundas en la política energética del país. Según explicó la mandataria, el objetivo central es atraer capitales que permitan incrementar la producción de crudo, luego de los acuerdos alcanzados con el presidente estadounidense Donald Trump tras el bombardeo que derivó en la caída de Nicolás Maduro el 3 de enero. Rodríguez asumió el poder tras la incursión estadounidense y desde entonces impulsa cambios estructurales.
De qué trata la Reforma de la Ley de Hidrocarburos y apertura al capital privado
Rodríguez impulsa un proyecto de reforma de la Ley de Hidrocarburos que ya fue aprobado en una primera discusión en el Parlamento venezolano y que podría quedar sancionado definitivamente esta misma semana. La iniciativa apunta a crear condiciones más flexibles para la exploración y extracción de petróleo, con participación de empresas nacionales y extranjeras.
Durante su exposición, la presidenta encargada detalló el salto previsto en los montos de inversión: "El año pasado la inversión fue casi u$s900 millones y para este año se firmó y se proyectó una inversión de US$1.400 millones".
El texto de la reforma incorpora una figura contractual que permitiría acuerdos directos entre el Estado y compañías privadas con mayores márgenes operativos. Se trata de los llamados Contratos de Participación Petrolera (CPP), amparados en la denominada Ley Antibloqueo, aprobada originalmente para sortear las sanciones de Estados Unidos y aplicada bajo un fuerte hermetismo.
Para el gobierno interino, este esquema ya mostró resultados positivos. Al parecer de Rodríguez, los CPP constituyen un "modelo exitoso". "Al día de hoy hay 29 CPP suscritos", aseguró la mandataria, al destacar el interés de compañías extranjeras en el nuevo marco regulatorio.
Respaldo de empresas extranjeras
Desde el sector privado, una de las voces que acompañó el anuncio fue la de Mariano Vela, presidente de la empresa estadounidense Chevron, quien valoró los avances legislativos. "Estamos preparados para continuar aportando nuestra experiencia en el manejo de las operaciones, con innovación tecnológica, un trabajo arduo y con la tarea de crear un sector petrolero y de gas más competitivo", afirmó.
Con la aprobación definitiva de la reforma en el horizonte inmediato, el gobierno interino apuesta a que el nuevo esquema legal se convierta en la principal palanca para la recuperación de la industria petrolera venezolana y para consolidar un flujo sostenido de inversiones en los próximos años.
