Córdoba vuelve a colocar deuda en dólares y abre un programa de recompra de bonos con vencimiento en 2027

La provincia mediterránea regresa al mercado internacional en un contexto de mejora financiera y con un riesgo país a punto de quebrar un umbral clave. El BCRA sigue de cerca la oferta de divisas.

La provincia de Córdoba , bajo la gestión del gobernador Martín Llaryora, regresa a los mercados internacionales de deuda desde este martes con una estrategia financiera que combina una nueva emisión de bonos en dólares bajo ley de Nueva York y un programa de recompra de títulos con vencimiento en 2027 . El objetivo es ordenar el perfil de compromisos, extender plazos y consolidar una señal de previsibilidad hacia los inversores.

Se trata de la segunda incursión internacional de la provincia durante el gobierno de Javier Milei , luego de la colocación realizada en julio de 2025, cuando Córdoba se convirtió en el primer distrito subnacional argentino en volver al mercado voluntario externo , al captar u$s725 millones a siete años, con una tasa del 9,75% anual.

El nuevo intento de financiamiento se da en un escenario sensiblemente distinto al del año pasado. En los últimos días, la mejora en los precios de los bonos argentinos permitió que el riesgo país descendiera hasta los 516 puntos básicos , el nivel más bajo de los últimos siete años y quedó a punto de perforar el umbral clave de los 500 puntos básicos. Este dato fue el puntapié para que la provincia decidiera avanzar con la operación, apostando a conseguir condiciones más favorables antes de que el contexto internacional o local vuelva a endurecerse.

Así, Córdoba apunta a colocar este martes un nuevo bono en dólares (bajo ley de Nueva York) , con un monto objetivo de u$s500 millones , aunque el programa de emisión habilita títulos por hasta u$s800 millones .

Plazo: 9 años desde la fecha de emisión y liquidación

Amortización: escalonada Año 7: 33% Año 8: 33% Año 9: 34%

Tasa: 9,25%

Fecha de liquidación: 3 de febrero de 2026

image Estimación del Banco Mariva- Gráfico de rendimientos

Según el Aviso Complementario publicado por la Provincia, la tasa será fija y a licitar, y la documentación oficial —Prospecto, Aviso de Suscripción y Aviso Complementario— se encuentra disponible en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BYMA) y en A3 Mercados.

Los títulos cuentan con calificación de riesgo B- por Fitch Ratings y B3 por Moody’s, lo que los ubica dentro del rango de deuda especulativa, una calificación habitual para emisores provinciales argentinos que acceden al mercado internacional.

Recompra de bonos 2027

En paralelo a la nueva emisión, Córdoba lanzó una Oferta de Compra para adquirir la totalidad de los Títulos de Deuda Internacional Step-Up con vencimiento en 2027 (CO24D). La operación apunta a despejar los vencimientos en dólares de 2026 y 2027, reducir presiones financieras de corto plazo y mejorar el perfil de deuda.

Las condiciones de la recompra incluyen:

Plazo para adherir: hasta el 29 de enero de 2026

Precio de recompra: a la par

Fecha de liquidación: 3 de febrero de 2026

La provincia prevé destinar u$s100 millones de los fondos obtenidos para esta operación, luego de que en 2025 no pudiera rescatar la totalidad de esa serie. Uno de los puntos centrales de la estrategia es el destino de los fondos. A diferencia de otros casos recientes, Córdoba dio a conocer que no girará todo el monto obtenido de manera inmediata a la Argentina. Según pudo recoger Ámbito, los dólares se irán ingresando de forma gradual, en función del avance de obras públicas en ejecución, con el objetivo de evitar descalces financieros y cambiarios. Sin embargo, este es un punto de disputa con el BCRA.

Las provincias mejoran su vínculo con inversores

Con esta operación, Córdoba apunta a consolidarse como un emisor recurrente en los mercados internacionales, combinando el acceso al financiamiento externo con una gestión activa de pasivos. El resultado de la colocación será seguido de cerca tanto por el Gobierno nacional como por otras provincias que analizan retomar el endeudamiento externo en un contexto de mayor estabilidad financiera.

Más allá del acceso al crédito, las administraciones provinciales vienen reforzando señales de compromiso con el cumplimiento de la deuda vigente, un factor clave para reconstruir la confianza de los inversores internacionales.

En esa línea, la provincia de Tierra del Fuego anunció recientemente el pago de una nueva cuota del bono en dólares emitido en 2017. A su vez, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, confirmó el pago de u$s26 millones correspondientes a Letras del Tesoro emitidas en octubre de 2023 durante la gestión anterior. Un antecedente fueron Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires que colocaron en conjunto u$s1.400 millones en los mercados internacionales en los últimos meses, consolidando una incipiente reapertura del crédito externo para los distritos provinciales.

Como contó este medio, según datos del Banco Central, actualizados a noviembre de 2025, las 13 provincias con deuda en moneda extranjera enfrentan vencimientos este año por alrededor de u$s2.500 millones. De ese total, cuentan con depósitos en dólares en el sistema local por unos u$s1.500 millones, por lo que las necesidades netas de financiamiento se estiman en torno a u$s1.000 millones, aunque con marcadas diferencias entre jurisdicciones.

Un informe de la consultora Politikon Chaco agrega que, de las emisiones realizadas a fines del año pasado por Santa Fe (u$s800 millones) y la Ciudad de Buenos Aires (u$s600 millones), solo el distrito federal repatrió los fondos. En el caso de la provincia gobernada por Maximiliano Pullaro, no se declaró el ingreso de las divisas, por lo que se presume que permanecen depositadas en el exterior, hasta tanto necesiten ser usadas en el exterior.

Cuál es la exigencia a las provincias por la liquidación de divisas

De acuerdo con la normativa vigente del Banco Central (BCRA), las provincias están obligadas a liquidar en el mercado local los dólares obtenidos a través de emisiones de deuda en el exterior como condición necesaria para acceder posteriormente al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) y cumplir con los pagos de capital e intereses.

Si bien no existe un plazo específico para la liquidación de las divisas —a diferencia de lo que ocurre con los exportadores—, las jurisdicciones deberán liquidar la totalidad de los fondos para poder volver a acceder al MULC al momento de atender los compromisos con los bonistas, cuyos vencimientos suelen ser semestrales.

Vale recordar que, en otro momento, hubo cierta rispidez entre el BCRA y la provincia de Santa Fe por la liquidación de los dólares: el propio Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, aseguró que el ministro de Economía lo presionó para liquidar u$s800 millones para pagar el vencimiento del 9 de enero. Este debate se suma a la demora en las liquidaciones que hizo notar el BCRA en el último informe de Vladimir Werning, en el que estimó alrededor de u$s3.600 millones que faltan por liquidar, provenientes de la emisión de deuda corporativa. Este factor se vuelve decisivo, ya que el BCRA debe contar con una oferta de dólares necesaria para poder seguir comprando reservas sin movimientos bruscos en el tipo de cambio.