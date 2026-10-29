El BCRA volvió a comprar dólares luego de 3 ruedas sin intervenciones, pero las reservas bajaron casi u$s450 millones

El Central adquirió u$s47 millones y llevó el saldo positivo de octubre a u$s1.299 millones. Las reservas brutas retrocedieron a u$s50.154 millones, mientras el dólar mayorista bajó $3 en la previa del cierre de mes.

El Banco Central (BCRA) retomó este jueves las compras de dólares después de tres ruedas consecutivas sin intervenir , en una jornada en la que se moderó la presión sobre el tipo de cambio oficial. La autoridad monetaria adquirió u$s47 millones , aunque las reservas internacionales brutas registraron una caída de u$s447 millones y cerraron en u$s50.154 millones , según los datos preliminares difundidos por el organismo.

Con este resultado, el Central elevó a u$s1.299 millones sus compras netas de octubre . El regreso al mercado se produjo después de una pausa que había coincidido con una mayor demanda de cobertura cambiaria, los movimientos asociados al cierre de mes y la incertidumbre regional derivada de la depreciación del real brasileño.

La vuelta del Central al mercado coincidió con un respiro para el dólar mayorista, que cedió $3 a $1.539 para la venta , una baja de aproximadamente 0,2% respecto del miércoles. La cotización se alejó así de su máximo nominal de $1.542, aunque se encamina a completar su tercera suba semanal consecutiva.

La demanda de cobertura había ganado intensidad durante las últimas jornadas, en un contexto atravesado por el cierre de posiciones de octubre y el vencimiento de instrumentos vinculados al tipo de cambio. A ese escenario se sumó la presión regional provocada por la caída del real tras las elecciones en Brasil.

Uno de los focos del mercado está puesto en la Lelink D30O6, que vence este viernes por un monto equivalente a u$s1.452 millones y cuyo tipo de cambio de referencia quedó determinado el martes. El comportamiento de la demanda después de ese vencimiento será relevante para evaluar cuánto de la presión reciente estuvo asociado a factores transitorios.

En el segmento minorista, el dólar del Banco Nación cerró sin cambios a $1.560, mientras que el promedio vendedor informado por el BCRA se ubicó en $1.560,67. El blue permaneció en $1.565.

Las cotizaciones financieras también mostraban una moderación respecto de los valores informados al cierre del miércoles: el MEP se ubicaba en $1.565,41 y el contado con liquidación en $1.653,80.

Las necesidades del Tesoro siguen en el centro de la atención

Más allá de la compra de este jueves, la acumulación de reservas continúa condicionada por la disponibilidad de divisas y las necesidades financieras del Tesoro. Según las estimaciones de mercado, el organismo enfrenta un pago de intereses al FMI cercano a u$s877 millones el próximo 5 de noviembre.

Las mismas estimaciones ubicaban sus depósitos en dólares en el Central en torno a u$s869 millones, aunque ese cálculo incorporaba posibles operaciones cambiarias de esta semana que todavía no contaban con confirmación oficial.

En paralelo, el acuerdo a nivel técnico por la tercera revisión del programa con el FMI podría habilitar un desembolso cercano a u$s900 millones. Sin embargo, resta la aprobación del Directorio, prevista para comienzos de diciembre, por lo que esos fondos no estarían disponibles para afrontar el vencimiento inmediato.