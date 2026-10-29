Los bonos en dólares rebotan, el riesgo país cae debajo de los 750 puntos básicos pero ADRs cotizan mixtos + Agregar ámbito en









La renta fija, fuertemente golpeada en las últimas ruedas, rebota en Wall Street y el riesgo país comienza a descender.

Tras varias jornadas complicadas, disminuye el riesgo país.

Tras recibir el viento de frente internacional, después de que Lula Da Silva se impusiera sorpresivamente a Flávio Bolsonaro en las elecciones presidenciales en Brasil, los activos argentinos - acciones y bonos - ensayan un rebote por primera vez en varias ruedas. El miércoles la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos decidió dejar las tasas de interés en el nivel actual lo que supone un alivio para la deuda emergente.

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"En el caso de Argentina, las elecciones de Brasil dejaron como conclusión que, si las condiciones macroeconómicas no son claramente favorables para el presidente Milei, la incertidumbre electoral podría ser mayor de lo previsto", explicaron en esta jornada desde Max Capital y ampliaron: "Combinadas con un beta elevado a los activos high-yield, las probabilidades implícitas de continuidad cayeron a alrededor del 65%, desde niveles cercanos al 80% a fines de julio".

En ese marco, los bonos en dólares suben en Wall Street y el riesgo país se ubica en 749 puntos básicos. En lo que son los ADRs, estos operan mixtos. Los que más suben son: Banco Macro (+1,2%) y Loma Negra (+0,7%). Los que más bajan, en tanto, son: YPF (-1,7%), y Edenor (-0,7%). En cuanto a las acciones líderes que operan en la bolsa local, hay mayoría de avances, los centrales: Banco Macro (+2,4%), Loma Negra (+1,8%), y Cresud (+1,8%).

En la jornada previa, el Tesoro alcanzó un rollover del 107% en la licitación del miércoles. La demanda se concentró en el instrumento más largo, el dual CER/TAMAR con vencimiento en diciembre del 2028, que representó el 31% del monto total adjudicado, a una tasa real del 6,21%. Le siguió el instrumento dollar-linked con vencimiento en enero, que explicó el 22% de la colocación total, a una tasa del 7%.

La Lecap con vencimiento en febrero del 2027 representó el 18% de la colocación y se emitió a una tasa efectiva mensual del 2,1%. Los Boncer con vencimientos en marzo y octubre de 2027 explicaron el 17% de la demanda total y cerraron a tasas reales del 3,04% y 6,23%, respectivamente. Por último, el bono TAMAR con vencimiento en agosto 2027 representó el 13% de la colocación y cerró con un spread sobre TAMAR de 2,97%.