Benjamin Netanyahu agradeció a Javier Milei por su felicitación y lo llamó su "querido amigo" + Agregar ámbito en









El primer ministro israelí destacó el respaldo del Presidente y celebró la alianza entre ambos países. Milei lo había felicitado por el resultado electoral del Likud, que fue la fuerza más votada, pero no consiguió mayoría parlamentaria.

Benjamin Netanyahu agradeció a Javier Milei, lo definió como su "querido amigo" y elogió el apoyo a Israel.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, le agradeció al presidente Javier Milei por sus felicitaciones tras las elecciones legislativas israelíes y lo definió como su “querido amigo”. A través de un mensaje en redes sociales, destacó el respaldo argentino a su país, elogió el liderazgo del mandatario y afirmó que ambos gobiernos construyeron una asociación que buscarán profundizar.

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“¡Gracias, mi querido amigo @JMilei! Javier, tu amistad significa mucho para mí, y tu apoyo inquebrantable a Israel significa aún más”, escribió Netanyahu en su cuenta de X. El jefe de Gobierno israelí también describió a Milei como “un líder valiente, un verdadero amigo del Estado judío” y resaltó su firmeza en las convicciones.

En el mismo mensaje, Netanyahu destacó el vínculo entre ambos países y sostuvo que construyeron “una asociación extraordinaria entre Israel y Argentina”, con una amistad que, según señaló, se extendió por América Latina. “Juntos, llevaremos esta amistad a cotas aún mayores”, agregó, antes de cerrar su publicación con la frase: “¡Viva la libertad, carajo!”.

Thank you, my dear friend @JMilei!



Javier, your friendship means a great deal to me, and your unwavering support for Israel means even more.



You are a courageous leader, a true friend of the Jewish state, and a man who stands by his convictions.



Together, we have built an… https://t.co/PoUbN3FNob — Benjamin Netanyahu - (@netanyahu) October 29, 2026 Qué le había dicho Milei a Netanyahu tras las elecciones en Israel El agradecimiento del primer ministro llegó después de que Milei lo felicitara por el desempeño electoral del Likud, el partido que encabeza Netanyahu y que se convirtió en la primera fuerza en los comicios legislativos celebrados el martes.

“Felicitaciones, querido amigo @netanyahu, por la gran elección del @likud_party que volvió a ser la primera fuerza en Israel”, publicó el Presidente. En el mensaje, también elogió la conducción del mandatario israelí: “Una vez más has demostrado la fortaleza de tu liderazgo, incluso frente a las encuestas y predicciones en tu contra”.

Milei aprovechó el saludo para reafirmar la orientación de la política exterior argentina y la alianza con Israel. “La Argentina e Israel continuarán siendo aliados estratégicos en contra de aquellos que desafían nuestros valores occidentales”, sostuvo, y concluyó con su habitual consigna: “¡Viva la libertad, carajo!”. Felicitaciones, querido amigo @netanyahu, por la gran elección del @likud_party que volvió a ser la primera fuerza en Israel. Una vez más has demostrado la fortaleza de tu liderazgo, incluso frente a las encuestas y predicciones en tu contra.



La Argentina e Israel continuarán… — Javier Milei (@JMilei) October 29, 2026 Pese a que el Likud fue la fuerza más votada, el bloque de Netanyahu no alcanzó la mayoría parlamentaria necesaria para formar gobierno, por lo que el resultado electoral no garantiza por sí mismo la continuidad de su administración. La conformación de una nueva coalición dependerá de las negociaciones posteriores a los comicios. El intercambio de mensajes volvió a mostrar la cercanía política entre Milei y Netanyahu, quienes reivindican la relación bilateral como una alianza estratégica y expresan coincidencias en torno a sus posiciones internacionales.