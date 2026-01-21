El BCRA ya compró más de u$s800 millones en enero y las reservas superaron los u$s45.000 millones + Seguir en









Las reservas internacionales brutas tocaron su cota más alta desde septiembre de 2021, es decir, en casi cuatro años y medio.

El Banco Central (BCRA) aceleró la compra de dólares en el mercado libre de cambio (MLC) este miércoles y las reservas superaron los u$s45.000 millones por primera vez desde el 21 de septiembre de 2021. De esta manera, la autoridad monetaria ya adquirió más de u$s800 millones en lo que va de enero.

La entidad adquirió u$s107 millones en el MLC, poco más de un tercio del volumen operado en el segmento de contado, que fue u$s315 millones. En lo que va de enero, el BCRA compró u$s823 millones y lleva una adquisición promedio de u$s59 millones diarios.

Noticia en desarrollo.-