Rogelio Frigerio denunció que ocultaron dispositivos de espionaje en su oficina

La infiltración también involucra al secretario general de Entre Ríos, Mauricio Colello. El PRO advirtió que el hecho "remite a las peores prácticas del pasado".

Frigerio, uno de los gobernadores aliados a Casa Rosada.

Un día antes de la reunión con el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro del Interior Diego Santilli, en el marco de las negociaciones por la reforma laboral, el gobernador de la provincia de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, denunció que implantaron cámaras de video con micrófono en su despacho y en el de otro funcionario de la gestión local, el secretario general Mauricio Colello.

La detección de los artefactos se realizó a través de un procedimiento en el que intervino la Policía de Entre Ríos, luego de sospechas desde la administración provincial por circulación pública de conversaciones privadas. Una vez determinados que los dispositivos eran cámaras y micrófonos, se inició una investigación administrativa interna y se realizó una denuncia penal para determinar responsabilidades y potenciales complicidades.

"Hoy encontramos tres dispositivos de espionaje en mi oficina y en la Secretaría General de la provincia. Hicimos las denuncias penales y abrimos las investigaciones internas correspondientes", advirtió el exministro del Interior.

Además, Frigerio aseguró que "en Entre Ríos se terminaron las prácticas oscuras del pasado. La transparencia, la legalidad y la libertad no se negocian. No nos van a frenar en los cambios y transformaciones que iniciamos en diciembre de 2023".

En Entre Ríos se terminaron las prácticas oscuras del pasado. La transparencia, la… pic.twitter.com/fSoCceyGWo — Rogelio Frigerio (@frigeriorogelio) January 21, 2026 Las alertas se despertaron porque el gobernador entrerriano tenía previsto una reunión con Adorni y Santilli, en el marco de una gira de los funcionarios nacionales para alcanzar votos para la reforma laboral. De forma previa, ya visitaron a Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan), Gustavo Sáenz (Salta) y Rolando Figueroa (Neuquén).

Comunicado del PRO: "Estos hechos son gravísimos" A través de sus redes sociales, el PRO, partido que representa Rogelio Frigerio, se expresó sobre el hecho denunciado: "Estos hechos son gravísimos y nos remiten a las peores prácticas del pasado". "Nuestro total respaldo a Rogelio Frigerio por denunciar el espionaje ilegal y avanzar con las investigaciones. En democracia no hay lugar para operaciones, aprietes ni estructuras clandestinas. Que la Justicia investigue y sancione a los responsables", pidieron.